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Квартира композитора Людмилы Лядовой за 80 миллионов досталась её молодому адвокату

Друзья и родственники полагают, что он мог специально втереться в доверие ради недвижимости.

31 марта 2021, 15:00
<p>Фото © ТАСС / Сысоев Григорий</p>

Фото © ТАСС / Сысоев Григорий

Стала известна судьба квартиры ушедшей из жизни в марте этого года народной артистки РСФСР композитора Людмилы Лядовой. Жильё досталось её молодому адвокату Виктору Дворовенко, из-за чего разгорелся настоящий скандал, пишет kp.ru.

Экс-директор Лядовой Галина Горбенко рассказала, что, после того как четыре года назад пианистка перенесла инсульт, её обхаживали братья Дворовенко — адвокаты Иван и Виктор. Друг пианистки певец Юлиан уверен, что в доверие к Лядовой они втёрлись ради её недвижимости. Речь идёт о её четырёхкомнатной квартире в Доме композиторов стоимостью около 80 миллионов рублей.

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Последний муж народной артистки Александр Фёдорович обращался за помощью в Общественный комитет по защите от квартирного рейдерства. По его версии, эти же братья Дворовенко отправили его в реабилитационный центр "Феникс" (тот самый, где последние дни провёл Дмитрий Марьянов) для лечения от алкогольной зависимости, а когда мужчина вернулся, то юристы заявили, что он уже разведён с Лядовой.

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"Считаем, что Александра Фёдоровича намеренно отсекли от жены как возможного наследника, чтобы основное имущество осталось у Лядовой, а в конечном итоге — у самих "стратегов", — отметил комиссар Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства Сергей Лобанов.

Теперь общественники намерены провести собственное расследование данной ситуации и при необходимости обратиться в правоохранительные органы.

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Людмила Лядова — заслуженный деятель РСФСР, пианистка, певица, лауреат всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. Её самые популярные песни — "Старый марш", "Чудо-песенка", "Барабан", "Ай-люли" и многие другие. На её музыку были поставлены балетные номера "Негритянские куклы", "Испанский танец", "Слепая девушка". Народная артистка скончалась на 96-м году жизни 10 марта. Ранее она была госпитализирована с коронавирусом. Позднее стала известна причина её смерти.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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