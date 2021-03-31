"Известно, что "Гугл" срёт на все законы": Журналист Красовский рассказал о жалобе на несправедливую политику YouTube

Журналист Красовский прокомментировал Лайфу своё обращение к главе Роскомнадзора по поводу политики "Ютуба". Видео © LIFE

Журналист Антон Красовский, ранее обратившийся к главе Роскомнадзора с просьбой обратить внимание на политику видеохостинга "Ютуб" в отношении телеканала RT, признался, что по большому счёту не возлагает больших надежд на то, что ситуация изменится. Об этом он рассказал в эфире шоу Лайфа "Дайте сказать!".

"Люди если хотят — делают, не хотят — не делают. Если у них есть законное основание что-то делать — они делают, если они видят законное основание ничего не делать — они не будут делать. Поэтому у меня нет никаких особых надежд", — рассказал Красовский.

По словам журналиста, его команда неоднократно пыталась продвинуть рекламную кампанию недавнего интервью с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, однако все промо были отклонены "Ютубом" по причине деликатного контента.

"Если компания Google считает, что интервью с вице-премьером — это деликатно, значит, я считаю, что компания Google в России — это деликатно, значит, я лично считаю, что компании Google в России не место. Это моё личное мнение. К сожалению, оно не совпадает с мнением Роскомнадзора, Министерства связи и других людей, которые курируют в России взаимодействие с западными интернет-компаниями", — подчеркнул Красовский.

Журналист предложил российским бизнесменам и правительству вкладываться в развитие российского интернет-сектора и создать конкурентоспособный отечественный сервис, который в дальнейшем сможет заменить "Ютуб". В качестве примера он привёл RuTube, который, по словам Красовского, вскоре будет перезапущен. Собеседник Лайфа также добавил, что бойкотировать компанию Google пока не представляется возможным.

"То, что компания Google по всему миру срёт на законы национальных государств, в которых она работает, это известно. <...> Мы не договоримся с "Ютубом". Я абсолютно в этом убеждён. Никаких договорённостей с "Гуглом" и "Ютубом" у нас не будет. <...> Нельзя физически бойкотировать монополиста, пока монополисту разрешают действовать на территории вашего государства", — отметил журналист.

Полный выпуск программы "Дайте сказать!" с журналистом Антоном Красовским смотрите здесь.

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