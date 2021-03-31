"Глупый, бессмысленный ресурс": Журналист Красовский призвал заблокировать в России "Твиттер"

Журналист Красовский жёстко прокомментировал скандал с "Твиттером". Видео © LIFE

Журналист Антон Красовский считает, что "Твиттер" на территории России необходимо заблокировать, а не замедлять. Таким мнением он поделился в шоу Лайфа "Дайте сказать!"

"Я поддерживаю блокировку "Твиттера". Я считаю, что "Твиттер" вообще бессмысленный. Я ещё раз говорю: я не государственный деятель, я могу выражать любую точку зрения, она моя личная. Я считаю, что "Твиттер" глупый, бессмысленный, никому не нужный абсолютно волюнтаристский ресурс, который надо просто заблокировать на территории РФ, просто чтобы неповадно было", — заявил Красовский.

В качестве примера журналист вспомнил сервис Linkedln, который ранее был заблокирован в России за то, что его владельцы отказывались хранить персональные данные российских граждан на территории РФ. Тогда блокировку особо никто не заметил, подчеркнул Красовский. Любителям "Твиттера" журналист предложил пользоваться VPN-сервисами.

Полный выпуск программы "Дайте сказать!" с журналистом Антоном Красовским смотрите здесь.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик иностранного интернет-сервиса микроблогов "Твиттера" в связи с тем, что компания отказывалась выполнять требования по удалению контента в соответствии с российским законодательством. В Кремле действия ведомства поддержали и назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должен быть доступ к популярным иностранным ресурсам, однако необходимо следить за тем, чтобы эти ресурсы не нарушали российские законы.

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