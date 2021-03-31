МИД РФ — о высылке дипломатов из Италии: Не соответствует двусторонним отношениям
Ответ Москвы станет известен позднее.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Министерство иностранных дел России выражает сожаление из-за высылки двух дипломатов из Италии.
"Выясняем обстоятельства принятия данного решения", — сообщили в МИД РФ журналистам.
Также в российском дипведомстве отметили, что действия итальянских властей не соответствуют уровню двусторонних отношений. Об ответных шагах Москвы станет известно позднее.
Напомним, ранее карабинеры задержали российского офицера, работающего при Посольстве РФ в Риме, а также его итальянского коллегу по подозрению в шпионаже. Операция состоялась после тайной встречи, где обсуждались детали некоего "заговора", как пишут итальянские СМИ.
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