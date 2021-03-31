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МИД РФ — о высылке дипломатов из Италии: Не соответствует двусторонним отношениям

Ответ Москвы станет известен позднее.

31 марта 2021, 15:30
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Министерство иностранных дел России выражает сожаление из-за высылки двух дипломатов из Италии.

"Выясняем обстоятельства принятия данного решения", — сообщили в МИД РФ журналистам.

Также в российском дипведомстве отметили, что действия итальянских властей не соответствуют уровню двусторонних отношений. Об ответных шагах Москвы станет известно позднее.

В Кремле прокомментировали задержание российского офицера в Италии

В Кремле прокомментировали задержание российского офицера в Италии

Напомним, ранее карабинеры задержали российского офицера, работающего при Посольстве РФ в Риме, а также его итальянского коллегу по подозрению в шпионаже. Операция состоялась после тайной встречи, где обсуждались детали некоего "заговора", как пишут итальянские СМИ.

Вскоре после скандала посла России Сергея Разова вызвали в итальянский МИД, а следом стало известно, что Рим высылает двух российских дипломатов по подозрению в причастности к шпионажу.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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