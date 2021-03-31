МИД РФ — о высылке дипломатов из Италии: Не соответствует двусторонним отношениям

Также в российском дипведомстве отметили, что действия итальянских властей не соответствуют уровню двусторонних отношений. Об ответных шагах Москвы станет известно позднее.

Напомним, ранее карабинеры задержали российского офицера, работающего при Посольстве РФ в Риме, а также его итальянского коллегу по подозрению в шпионаже. Операция состоялась после тайной встречи, где обсуждались детали некоего "заговора", как пишут итальянские СМИ.