В Кремле оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона: Все "красные линии" давно известны

Лидеры России, Германии и Франции согласны с необходимостью проведения "нормандского саммита", но после активизации работы политических советников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашний разговор Владимира Путина в формате видеоконференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Не надо было ничего обозначать, все красные линии хорошо известны и Меркель, и Макрону, поэтому в этом не было необходимости. Но в целом речь шла о безальтернативности выполнения Минских договорённостей, о проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением договорённостей. Достаточно детально обменялись мнениями", — сказал представитель Кремля журналистам.

Также Песков отметил, что речь во время переговоров шла о том, что все стороны должны проявить ответственность.

"В этом контексте Путин говорил, что нужно использовать всё возможное влияние на Киев, чтобы он отказался от любых потенциальных провокационных замыслов по действиям, которые чреваты могут быть. Что касается саммита, то все говорили, что он необходим, но также оговаривались, что никто не забывает о парижском саммите, и все помнят, что с имплементацией парижских договорённостей дела обстоят не лучше. И идея была об активизации переговорного процесса по линии политсоветников", — подытожил Песков.

Напомним, накануне Путин пообщался по видеосвязи с Меркель и Макроном. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и острые политические проблемы, такие как Донбасс, Сирия, Ливия и ядерная программа в Иране.

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