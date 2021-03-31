В Киеве полиция проверяет сообщение о "минировании" российского посольства

Полиция Киева проверяет информацию о минировании российского посольства, сообщает "Укринформ". Оперативные службы выехали на место после получения данных от анонима о якобы заложенной на трёх объектах взрывчатке. Речь идёт также о здании Киевского апелляционного суда и жилом комплексе Time.

"Сейчас на местах работают следственно-оперативные группы управлений полиции, взрывотехники и кинологи со служебными собаками", — сообщили агентству в отделе коммуникации киевской полиции.

Ранее Лайф рассказывал, как сибирячка не захотела стоять в длинной очереди и "заминировала" МФЦ. А другой случай с ложным вызовом ранее произошёл на Украине. Там мужчина "убил" отчима ради расчищенного от снега двора. Таким странным способом он решил бороться с недобросовестной работой коммунальщиков.

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