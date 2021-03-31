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В Подмосковье случайный прохожий спас пенсионера, который угодил под лёд на пруду — видео

Пожилой мужчина переходил водоём с внушительного размера сумкой.

31 марта 2021, 16:00

Кадр из видео © Instagram / ru_balashiha

Житель подмосковной Балашихи спас пожилого мужчину, который угодил под лёд на пруду. Видео © Instagram / ru_balashiha

Случайный прохожий в Балашихе, прогуливаясь по живописным местам в местной лесополосе стал свидетелем того, как пожилой мужчина пытается перейти замёрзший Вишняковский пруд. Пенсионер тащил за собой внушительную сумку на колёсиках. Парень решил снять это на камеру, но и подумать не мог, что через считаные секунды придётся бежать, чтобы вытаскивать пожилого гражданина из ледяной воды.

Пенсионер, к счастью, ушёл под лёд не полностью, смелый прохожий сумел помочь ему при помощи двух палок, а потом и довести до берега. Судя по видео, мужчина не на шутку испугался. Также он рассказал, что хватался за сумку, потому что у него там пустые бутылки, вероятно, надеясь, что они помогут удержаться на плаву.

В завершении мужчина поблагодарил своего спасителя, сказав ему большое спасибо.

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Напомним, ранее в районе посёлка Николина Гора в Подмосковье под лёд провалился музыкант Александр Липницкий. Ему было 68 лет. Тело артиста водолазы нашли 27 марта.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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