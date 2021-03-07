Месть Сталина: что вождь народов сделал с журналистом, развратившим его дочь

Вождь народов никогда ничего не забывал. Память у него была отличная, и иногда между фактом обиды и местью проходило много лет.

Роман между 38-летним сценаристом Алексеем Каплером и 16-летней дочерью вождя Светланой Аллилуевой вспыхнул в 1942 году, в самый разгар войны. Они познакомились на вечеринке на загородной даче Василия Сталина. Второй раз встретились там же на праздновании годовщины Октябрьской революции. Каплер пить не любил, разговорился со скучающей Светланой, пригласил её на танец. Девушка была очень одинока среди друзей брата и неожиданно получила возможность выговориться, рассказать о себе. Ей было тоскливо среди пьяных друзей Василия, и она не понимала, как можно не помнить дату смерти матери, умершей 10 лет назад.

После фокстрота сценарист и дочь вождя вышли прогуляться вокруг дачи. Светлана Аллилуева позже писала, что внезапно почувствовала полное доверие к Каплеру: "Мне захотелось... положить голову к нему на грудь и закрыть глаза…"

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Сценарист действительно был очень обаятелен и умён, он рассказывал Светлане смешные случаи из работы в кино, интересовался её делами. Вскоре дочь вождя потеряла голову. Но что привлекло в 16-летней девочке опытного мужчину? Юность, красота, пытливый ум и, возможно, чувство опасности, которое он, сын киевского портного, испытывал каждый раз, встречаясь с ней.

Вот как описывала Аллилуеву внучка писателя Максима Горького Марфа Пешкова: "Зеленоглазая, живая, с копной рыжих волос — чудо! И умница! ...Яркая, смелая, ей нравилось поражать воображение слушателей".

Такой зять нам не нужен

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Свидания проходили под предлогом расширения кругозора Светланы. Каплер ходил с ней на показ иностранных фильмов, приносил книги: Хемингуэя, Олдингтона, русскую поэзию... Водил в Третьяковку, в театр. Светлана была счастлива, называла возлюбленного Люсей (настоящее имя Каплера было Лазарь) и радовалась, когда он под дождём ждал её у подъезда. Она была в восторге, а окружающие с ужасом ждали развязки.

Каплер не мог не знать, что все их телефонные разговоры прослушиваются, а письма прочитываются сотрудниками НКВД. Что каждый их поцелуй, каждое свидание давно известны вождю. Возможно, он в какой-то момент уверовал в свою звезду и просто наслаждался опасностью.

Сталин долгое время не предпринимал никаких шагов, с холодностью наблюдая за развитием событий.

Однажды в квартире Каплера раздался телефонный звонок, и полковник Румянцев настойчиво порекомендовал сценаристу уехать в командировку на фронт. Тот согласился. Поездка привела к неожиданной развязке. Вскоре в "Правде" было опубликовано "Письмо лейтенанта Л. из Сталинграда". В этом письме Каплер прямо признавался в своей любви и заканчивал письмо такими словами: "Из твоего окошка видна зубчатая стена Кремля". Сталин был в ярости. Сцена между отцом и дочерью привела к окончательному разрыву их отношений. Сталин рвал и метал, называл Каплера сердцеедом, а Светлана впервые решилась пойти против отца и заявила, что любит сценариста.

В 1943 году Каплер как ни в чём не бывало вернулся в Москву. Друзья, коллеги умоляли его уехать, но он снова встретился со Светланой.

Плата за любовь

В последний раз они виделись 28 февраля 1943 года в квартире на Чкалова. Влюблённые не могли оторваться друг от друга. А 2 марта, когда Каплер уезжал в Ташкент на съёмки, его арестовали. Сценариста обвинили в связях в иностранными агентами и шпионаже в пользу Британии. О Светлане на допросах не было ни слова. Никто не знает, почему его не расстреляли. Быть может, Сталин помнил грехи собственной молодости, а может, не счёл роман со Светланой таким уж большим преступлением.

Каплера выслали на пять лет в Воркуту. Там он работал фотографом, а после освобождения приехал в Москву, хотя ему было запрещено посещение столицы. Его арестовали и выслали ещё на пять лет в особый лагерь в Коми.

"Расстрелять!"

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Гораздо меньше повезло человеку, который посмел прилюдно ударить Сталина. Произошло это в 1927 году, когда у вождя народов ещё не было всей полноты власти. Но горец умел ждать.

Человека, осмелившегося поднять руку на партийного лидера, звали Яков Охотников. Это был кадровый военный, в Гражданскую войну воевал в Бессарабии, дослужился до заместителя командарма Иона Якира. В Москве он оказался неслучайно, был слушателем Военной академии. И надо же было такому случиться, что именно в этом году кому-то из охраны Сталина пришла в голову идея на параде, посвящённом десятой годовщине Октябрьской революции, усилить конвой курсантами Военной академии. Среди отобранных для охраны порядка оказался и Яков Охотников.

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Официальная версия произошедшего гласит, что Охотников и ещё два курсанта академии накануне гуляли, поэтому на парад опоздали и явились в Кремль, когда парад уже начался. Часовой наотрез отказался пропускать их, поэтому они ворвались силой, сломав калитку. На мавзолее разгорячённая троица появилась неожиданно для всех. Охотников успел кулаком в затылок ударить Сталина, воскликнув: "Мы вас охранять пришли! А вы?.." Второй раз он ударить не успел — его повалил личный охранник Сталина Иван Юсис. А когда военный выхватил нож, Юсис отобрал его и даже слегка ранил Охотникова.

Но есть версия, что события развивались по другому сценарию. Именно на юбилей революции Лев Троцкий назначил новый военный переворот. Пока лидеры большевиков принимали парад, верные ему люди должны были захватить все правительственные учреждения, банк, телеграф и даже центральную электростанцию, а потом — арестовать на мавзолее противников. Более того, возможно, у Троцкого была договорённость и с Борисом Шапошниковым, под командованием которого находились войска, и с Тухачевским, который присутствовал тут же.

Однако противники разгадали план Троцкого, и глава ОГПУ Вячеслав Менжинский просто забаррикадировал изнутри все государственные объекты, на которые готовилась атака троцкистов. План Троцкого провалился.

Нападение на Сталина было частью плана. Возможно, соратник Тухачевского Роберт Эйдеман специально выписал пропуска трём троцкистам, среди которых был и Охотников. Они должны были взойти на мавзолей и арестовать или убить Сталина. Но на трибуне их встретила усиленная охрана вождя. Завязалась потасовка, в которой Охотников сумел один-единственный раз ударить Сталина кулаком в голову.

Немедленной расправы над Охотниковым не наступило. Он был перевязан и... отпущен домой. Тухачевский сумел спустить дело на тормозах. Охотников даже продолжил учёбу, а после окончания академии стал замначальника Государственного института по проектированию металлургических предприятий. Позже возглавил такой же институт, специализирующийся на авиационной промышленности. Только в 1932 году он был исключён из партии за троцкизм и подготовку вооружённого переворота и сослан в Магадан, где устроился работать начальником автобазы. Казалось бы, огромное расстояние должно было защитить его от последующей мести вождя.

Но Сталин не забыл ни его имени, ни удара в затылок. В 1937 году Охотников был арестован, обвинён в подготовке убийства Сталина и Ворошилова (в 1927 году именно Клим Ворошилов принимал парад) и расстрелян.

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