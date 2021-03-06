Советский миллиардер из Кировограда: как подпольный богач жил в нищете и ел в рабочей столовой

Оглавление Подпольный миллиардер С миру по нитке Сохранить не сумели

Подпольный миллиардер

Это был вечно хмурый человек, который всячески избегал общения с коллегами по работе. Жил один, женат никогда не был и детей не имел. Известно, что родился он в Рыбинске в 1920 году, окончил МТИ — Московский торфяной институт, сразу после войны несколько лет работал на восстановлении Киево-Печерской лавры, а позже стал электриком в кировоградских электросетях.

Коллеги рассказывали, что Ильин производил впечатление крайне бедного человека: ходил в оборванной одежде и кирзовых сапогах, был худ и беззуб, словно недоедал, обедал по талонам в заводской столовой, ни с кем не общался. Неприятное впечатление усиливалось тем, что во время разговора он грыз дужку очков.

Чудеса начались, когда Ильин скончался, произошло это в 1993 году. Заведующий отделом редких изданий в кировоградской библиотеке Александр Чудинов, который, видимо, подозревал, что у Ильина имеются кое-какие ценные книги, забил тревогу — в местном "Букинисте" вдруг стали появляться редчайшие издания книг. Близких родственников у Ильина не было, и Чудинов обратился в СБУ — СССР к этому времени уже распался, и подпольный миллионер Ильин оказался в другом государстве.

Выяснилось, что в квартиру Ильина уже заселились племянники, которые потихоньку распродают его коллекцию. Когда сотрудники безопасности нагрянули в квартиру, то были поражены: жильё оказалось до отказа забито антиквариатом: предметами старины, иконами и старинными фолиантами. Книгами, часть из которых уже покрылись плесенью, был забит и диван — на нём спал и, видимо, скончался обладатель этой невиданной коллекции.

Разумеется, в лихие 1990-е, да ещё на территории Украины, были люди, которые хотели бы распорядиться коллекцией по своему усмотрению. Начальник кировоградского управления МВД Юрий Тимчишин уже тогда высказал мнение, что коллекция в квартире не вся. И действительно, несколько драгоценнейших книг были задержаны на границе.

Тем не менее, чтобы вывезти коллекцию из квартиры умершего, понадобилось 15 грузовых машин — одних только книг было около десяти тысяч томов. Вывозить пришлось под прикрытием бойцов СБУ — дальняя родня Ильина, да и не только она, совершенно не желала расставаться с источником дохода. Угрожали даже журналистам, которые писали о коллекции Ильина.

Но и здесь была странность: к описи коллекции Ильина не были допущены ни его родня, ни независимые эксперты. Однако известно, что в ней находились редчайшая книга XIX века "Византийские эмали", чья стоимость ещё до революции превышала 12 тыс. рублей серебром, драгоценнейшие инкунабулы первопечатника Руси Ивана Фёдорова, уставы Петра I и его личная кружка, евангелие белорусского печатника Мстиславца XVI века, рукописи Гоголя и Пушкина, Лермонтова и Грибоедова, евангелие императрицы Елизаветы, раритетные издания средневековой Европы, столовые приборы Фаберже, иконы и многое другое. Стало ясно, что Ильин буквально положил жизнь на собирание своей коллекции, но было непонятно, как он это делал.

С миру по нитке

Версий было несколько. Искусствоведы считали, что изначальную коллекцию Ильину оставила мать Наталья Римская-Корсакова. Она была дворянкой и во время революции могла сохранить что-то из фамильных вещей. Затем коллекцию стал пополнять сам Ильин. Очевидно, этим делом он занимался с юности и преуспел. Ещё перед войной он обшаривал московские дворы и подвалы в поисках древностей, скупал "безделицы" у заселявшегося в вымороченные квартиры пролетариата. Воевать не пошёл, возможно, откупился. Зато одним из первых проник в блокадный Ленинград и скупал за бесценок, за хлеб, за макароны, драгоценнейшие издания, статуэтки и семейные реликвии. Это установлено совершенно точно, так как в 1944 году Ильина задержали в Ленинграде за кражу продуктов. Но в лагеря он не отправился, отсидел всего четыре месяца и вышел на свободу. Из-за этого случая возникла версия, что в годы войны он мог сотрудничать с отдельными офицерами из НКВД, которые были не прочь прибрать к рукам ценности.

Есть версия, что во время реставрационных работ в Киево-Печерской лавре он или брал плату за свою работу книгами из монастырской библиотеки, или потихоньку выносил понравившиеся ему фолианты под одеждой. Монахи в те времена были совершенно бесправными и, возможно, даже обнаружив кражу, не стали поднимать шума.

Фото © ТАСС / Репик Владимир

В Кировограде Ильин тоже времени зря не терял — на старом-престаром замызганном мотоцикле он ездил по окрестным деревням под видом электрика, заходил в хаты снять показания счётчика, тут же приглядывался к иконам в красном углу, выкупал за бесценок или выменивал старинные вещи. Его интересовало самое разное — микроскопы, граммофоны, самовары, украшения. Что-то он оставлял в коллекции, что-то обменивал.

Есть предположение, что Ильин мог заниматься и осквернением могил. Он частенько посещал кладбища, интересовался, кто где похоронен. Поговаривали, что в его коллекции были даже простыни, на которых спали американские лётчики, воевавшие с немцами во время Второй мировой. Не гнушался он и подлогами — брал на реставрацию иконы, а возвращал подделки. Выгодный обмен он умудрялся наладить даже с музейными работниками. Известно, что в его коллекции оказались предметы одного из советских музеев, которые он, видимо, выменял ещё в 1949 году. Но были и честные сделки — некоторые книги он получил в обмен на реставрацию древних рукописных фолиантов.

Сохранить не сумели

То, какими способами добывал Ильин экземпляры своей коллекции, и объясняет его скрытность. Очевидно, он очень боялся, что его ограбят злоумышленники или предметы старины отберёт государство, уличив его в подменах или кражах. Зачем ему самому нужна была эта куча добра, сказать сложно. На тот свет Ильин с собой ничего забрать не мог, детей у него не было. Видимо, он пал жертвой собственного увлечения и стал, словно гоголевский герой Плюшкин, скопидомом, то есть тащил в дом всё ценное, что видел. Но счастья коллекция ему не принесла.

Дом Александра Ильина. Фото © kulturologia.ru

Известно, что племянников Ильина, которые пробовали завладеть антиквариатом, пытались обвинить в убийстве дяди. Тело Ильина даже эксгумировали, однако судмедэксперт пришёл к заключению, что покойный умер своей смертью — всё же ему было уже 73 года. Тем не менее родственников ещё долго таскали на допросы, подозревая, что они могли как-то ускорить смерть дядюшки. Например, не вызвать вовремя скорую.

Родственники Ильина хотели отсудить у государства богатую коллекцию, но адвокаты отказались вести дело как бесперспективное. Поэтому вся коллекция отошла Украине, книги были переданы кировоградской городской библиотеке, а предметы — в местный краеведческий музей. Цела ли ещё коллекция после всех событий в стране, судить сложно.