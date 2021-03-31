Не классицизм и даже не "цыганское барокко": архитектор оценил дом мытищинского стрелка
По мнению эксперта, хоромы Барданова не представляют исторической ценности, но некоторые предметы интерьера действительно любопытны.
Фото © LIFE
Архитектор Касим Касимов оценил шикарные интерьеры дома мытищинского стрелка Владимира Барданова, из которого он вёл огонь по силовикам. В особняке есть настоящий фонтан, раритетная мебель и даже диковинные статуи рыцарей, но внимание эксперта привлекли резные вещи, например, перила лестницы и кровать, которые действительно считаются дорогими, а также икона Богородицы.
Интерьеры дома Владимира Барданова
Фото © LIFE
"Я не думаю, что [сам дом ] представляет какую-либо историческую ценность либо иную. Возможно, представляют ценность отдельные вещи, которые находятся в доме, искусно воссозданные мастерами", — рассказал архитектор телеканалу "360".
Интерьеры дома Владимира Барданова
Фото © LIFE
Интерьеры дома Владимира Барданова
Фото © LIFE
Специалист указал, что убранство дома мытищинского стрелка не принадлежит ярко выраженному барокко, модерну или стилю эпохи классицизма. Это, скорее, эклектика, смешение нескольких архитектурных стилей.
Интерьеры дома Владимира Барданова
Фото © LIFE
Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний мужчина открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.
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