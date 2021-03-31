Не классицизм и даже не "цыганское барокко": архитектор оценил дом мытищинского стрелка

Архитектор Касим Касимов оценил шикарные интерьеры дома мытищинского стрелка Владимира Барданова, из которого он вёл огонь по силовикам. В особняке есть настоящий фонтан, раритетная мебель и даже диковинные статуи рыцарей, но внимание эксперта привлекли резные вещи, например, перила лестницы и кровать, которые действительно считаются дорогими, а также икона Богородицы.