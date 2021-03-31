В Москве коронавирус нашли у 0,1% полностью привившихся граждан

В Москве коронавирус выявили у 0,1% граждан, привившихся двумя дозами препарата. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе столичного Депздрава и комплекса социального развития.

По данным властей Москвы, ковид нашли у тысячи полностью привившихся людей.

"Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных. Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около тысячи человек, что составляет около 0,1%", — заявили в пресс-службе комплекса социального развития.

Также там добавили, что 76% заболевших переносят CoViD-19 без симптомов.

В пресс-службе напомнили, что иммунитет начинает формироваться уже после введения первой дозы препарата. Вторая же доза подстёгивает иммунный ответ и обеспечивает более длительный эффект. Тем не менее формирование иммунитета зависит от индивидуальных особенностей пациентов, поэтому даже после вакцинации следует придерживаться правил безопасности — носить маску и перчатки, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее российские учёные рассказали о первых результатах повторной вакцинации "Спутником V". Испытали препарат на себе в таком формате сотрудники центра Гамалеи, в том числе пожилые. Как отметил замдиректора центра по научной работе Денис Логунов, получились "очень хорошие ответы".

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