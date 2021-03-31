Пациент сделал вакцину от CoViD и через четыре дня в шоке обнаружил, что его кожа начала слезать
Пациент провёл в больнице пять дней. Он всё ещё слаб, и на полное восстановление потребуется время.
74-летний Ричард Террелл из Гучленда, США, 6 марта сделал вакцину от коронавируса, разработанную Johnson & Johnson. Однако через четыре дня его жизнь превратилась в кошмар. Кожа мужчины покраснела и покрылась сыпью, вызвавшей сильный зуд, а затем и вовсе стала облезать. Тело распухло, и Ричард уже не мог без боли сгибать руки и ноги.
Сначала я почувствовал небольшой дискомфорт в подмышечной впадине, а через несколько дней у меня появилась зудящая сыпь, после я начал опухать и моя кожа покраснела. <...> Всё произошло так быстро
Фото © Dr. FNU Nutan with VCU Health
Ситуация становилась всё хуже, и Ричард обратился в больницу. После череды обследований выяснилось, что его недуг — не что иное, как реакция на вакцину. Один из врачей, лечащих мужчину, отметил, что без своевременного оказания помощи это могло быть опасно для жизни, пишет WRIC.
Мы исключили все вирусные инфекции, исключили сам CoViD-19, убедились, что его почки и печень в порядке, и наконец пришли к выводу, что причиной была вакцина
Тем не менее доктор Нутан отметил, что подобные реакции встречаются крайне редко. Он заявил, что в целом вакцинация не вызывает большого беспокойства и он её сторонник.
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