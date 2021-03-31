"Так хочется свободы и встретиться с вами": "Бурановские бабушки" попросили россиян привиться от коронавируса

Прививка поможет россиянам свободно видеться и чувствовать себя защищёнными. Об этом заявила художественный руководитель "Бурановских бабушек" Анна Прокопьева в беседе с телеканалом "360".

"Мы не можем общаться с родственниками, мы не можем свободно дышать, гулять, ходим в масках, это нам мешает. Так хочется свободы и так хочется встретиться с вами. Поэтому пришло время подумать о том, чтобы мы могли защититься. Вы — себя, а мы — себя. И тогда. Мы накопили столько энергии. Мы можем подарить свои танцы, песни, встретиться с вами", — объяснила Прокопьева.

Она также отметила, что концерты позволяют обмениваться энергией между зрителями и артистами. Такое чувство приносит радость обеим сторонам, и его ни с чем нельзя сравнить. Прокопьева призвала россиян подумать и начать прививаться от ковида.

Напомним, ранее вакцинироваться россиян призвали актёр Дмитрий Харатьян, телеведущий Пётр Кулешов и космонавт Олег Артемьев.

Всего же в России до 15 июня планируют привить от коронавируса 30 миллионов человек. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, подписан договор на поставку 30 миллионов доз вакцины "Спутник V", также ожидаются дополнительные поставки "Эпиваккороны".

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