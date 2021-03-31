Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Молодёжная сборная России вылетела с Евро-2021 после разгромного поражения Дании

Подопечные Галактионова проиграли в решающем для себя матче со счётом 0:3.

31 марта 2021, 18:01

После поражения сборной Франции (0:2) команде Галактионова для выхода в следующую стадию нужно было обыграть Данию с разницей в два мяча. Однако уже на 11-й минуте решающего матча группового этапа чемпионата Европы все надежды умерли: на табло было 2:0. А в концовке встречи датчане сделали счёт разгромным — 3:0.

К сожалению российских фанатов, наша команда вылетела с чемпионата Европы, заняв третье место в группе С. Дания лидирует в этом квартете, Франция — вторая, а Исландия — четвёртая.

Чемпионат Европы U21

3-й тур

Дания — Россия — 3:0

Играли не очень, но зато вторые: выводы после первых матчей сборной России в 2021 году

Играли не очень, но зато вторые: выводы после первых матчей сборной России в 2021 году

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Играли не очень, но зато вторые: выводы после первых матчей сборной России в 2021 году

сегодня в 15:22

Не спасали даже Акинфеев и Жирков: российская молодёжка никогда не обыгрывала Данию, но теперь пора

вчера в 21:40

Участникам Евро-2020 разрешили проводить по пять замен в матче

сегодня в 13:42

Мурашко заявил, что привитым от коронавируса в будущем потребуется повторная вакцинация

сегодня в 18:20

"Так хочется свободы и встретиться с вами": "Бурановские бабушки" попросили россиян привиться от коронавируса

сегодня в 18:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1