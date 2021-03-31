Молодёжная сборная России вылетела с Евро-2021 после разгромного поражения Дании
Подопечные Галактионова проиграли в решающем для себя матче со счётом 0:3.
После поражения сборной Франции (0:2) команде Галактионова для выхода в следующую стадию нужно было обыграть Данию с разницей в два мяча. Однако уже на 11-й минуте решающего матча группового этапа чемпионата Европы все надежды умерли: на табло было 2:0. А в концовке встречи датчане сделали счёт разгромным — 3:0.
⚽️ Андерс Дрейер увеличивает преимущество датчан в матче со сборной России на 11-й минуте.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/5bC6wpU1K5— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 31, 2021
К сожалению российских фанатов, наша команда вылетела с чемпионата Европы, заняв третье место в группе С. Дания лидирует в этом квартете, Франция — вторая, а Исландия — четвёртая.
Чемпионат Европы U21
3-й тур
Дания — Россия — 3:0
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