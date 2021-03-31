Молодёжная сборная России вылетела с Евро-2021 после разгромного поражения Дании

После поражения сборной Франции (0:2) команде Галактионова для выхода в следующую стадию нужно было обыграть Данию с разницей в два мяча. Однако уже на 11-й минуте решающего матча группового этапа чемпионата Европы все надежды умерли: на табло было 2:0. А в концовке встречи датчане сделали счёт разгромным — 3:0.