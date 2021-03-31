Играли не очень, но зато вторые: выводы после первых матчей сборной России в 2021 году

Наступивший 2021-й год — важнейший для нашей сборной. Ведь на кону стоит слишком много: нужно и на Евро хорошо выступить, и квалификацию чемпионата мира не завалить. При этом игрокам ещё и локальные задачи в своих клубах нужно решать. Кому — титулы очередные забирать, кому — за еврокубки побороться. В общем, сложный год. И первые признаки всех этих трудностей и обстоятельств мы увидели в стартовых матчах нашей сборной в отборе мундиаля в Катаре. Обо всём по порядку.

Хорошее

С вашего позволения, мы разделим этот текст на две части — хорошее и плохое. Ибо есть что обсудить и рассказать. За то и любим нашу сборную. Как ни крути, а полный спектр эмоций она дарит.

Артём Дзюба

Капитан не молодеет, но продолжает удивлять всех. И ладно бы только отечественного болельщика. Ан нет, его и мировые фанаты признали главным открытием первых матчей отбора ЧМ. Форвард "Зенита" и правда постарался на славу. На Мальте забил и отдал, в Сочи отметился дублем. Дзюба снова тот? Возможно. Поклонники сборной будут только рады, если Артём вспомнит былое и зажжёт на Евро.

Фото © РФС

"Дзюба — лидер команды и на поле, и в жизни. Если что-то подсказывает, то с юмором. Всё позитивно. И на поле он всё доказывает своей игрой и голами", — подчёркивал Даниил Фомин.

Результат

Очки, равно как и деньги, не пахнут. Те шесть, что мы положили в свою копилку, можно назвать хорошим результатом. Сейчас в таблице команда Черчесова идёт на втором месте, уступая лишь хорватам.

"Мы знали, что группа равная, что каждый у каждого будет отбирать очки, и теперь это видим. Мы настраивались на другой результат, но так сложился матч, который мы не до конца реализовали так, как хотели", — говорил Черчесов после матча со Словакией.

Первые таймы

Сразу оговоримся, что в этом блоке мы выносим за скобки матч со Словакией. Там не получилась вся игра, чего уж скрывать. А вот с Мальтой и Словенией мы действительно начинали резво. Вспомните игру в Сочи и бедного Яна Облака, который за первые 20–25 минут спас свою сборную пару-тройку раз. Да и в первом матче отбора мы тоже вкатились быстро, пусть и не так ярко.

Александр Головин

Почти 500 дней в составе нашей национальной команды не было Александра Головина. Полузащитник "Монако" в своем клуба продолжает активно раздавать, чередуя это с неплохими голами. И вот наконец Головин доехал до сборной. Его присутствие почувствовалось сразу, с первых секунд матча с Мальтой. Александр в этой сборной отвечает за креатив и продвижение атак в средней зоне. О том, что будет на Евро и кому там будет отведено место в основе, говорить рано, но и так понятно — без Головина нам будет очень тяжело.

Фото © РФС

Плохое

Словакия

С вашего позволения, весь матч со Словакией мы занесём в этот блок. Вы скажете, что мы доминировали, активнее играли и создавали. Но давайте разбираться. До гола Шкриньяра вы вспомните хотя бы пару моментов? Вряд ли. А после — естественно. И было бы странно, если б дружина Черчесова не понеслась после пропущенного вперёд. Второй тайм был неплох, признаемся, но гол мы получили очень странный. Станислав Черчесов после матча скажет, что словакам повезло, да и не удивили они ничем нас. Полагаем, что и наши парни тоже.

"Сегодня словаки оказались удачливее, возможно, в какой-то степени им повезло. Конечно, мы разочарованы, не взяли очков, не всё получилось, что планировали. Словацкая команда не удивила нас в плане тактики, мы никаких новшеств не увидели", — заявил Черчесов после игры.

Унылая игра

Извечный вопрос: что лучше — проиграть, но красиво, или же победить, но скучно и прагматично? Каждый ответит на этот вопрос сам. Наша сборная, судя по всему, решила играть по второму тезису. И с Мальтой, и со Словенией был примерно один и тот же сценарий: забросы вперёд на Дзюбу, а там что-то родится. Словакия нас обыграла именно потому, что просто выключили капитана наших из игры — и всё. Шкриньяру — пятёрка.

Победный состав и слабая ротация

Играть три матча за неделю — дело очень непростое. Станислав Черчесов это прекрасно понимает, не сомневаемся. Но спустя почти сутки после игры в Трнаве остался один вопрос: а правильное ли было решение не менять состав после Словении? Да, наверняка это сейчас сильнейшие 11 в сборной. Но, как показалось, мы не двигались вперёд и не поднимали скорости не только из-за уверенных редутов Словакии, но и из-за внушительной усталости. Дзюба не всесилен, и снимать все верхи три игры подряд почти по 90 минут вряд ли может. Станислав Черчесов не очень любит, когда лезут в его работу и задают вопросы о формировании состава, но впечатление, что просчёты были, не покидает. Особенно после странной замены Мостового.

"Замена значит, что нам надо было выпускать второго нападающего. Ничего такого тут нет. Мы заиграли по схеме 4-3-1-2 с ромбом в середине, посчитали, что Мостовой не вписывается в эту систему. Мы смотрим игру, принимаем те решения, которые видим. В перерыве не планировали переходить на такую схему", — сказал после игры Черчесов.

И ещё немного о слабой ротации. На поле так и не вышли Самошников, Мирзов, вратарь Дюпин. Мало времени получили Соболев, Мухин, Мостовой, Ахметов. Быть может, в таком непростом в плане физики цикле стоило им довериться?

Что дальше?

Теперь игроки разъедутся по своим клубам, а сборную мы увидим лишь перед самым стартом Евро. Впереди товарищеский матч с Польшей и само континентальное первенство. Какой будет заявка, стиль игры и прочее, сейчас не скажет никто. Важно, чтобы ближайшие месяцы ключевых игроков обходили стороной травмы, а тренерский штаб сделал правильные выводы из первых трёх матчей. Если дистанция в отборе длинная, и малейшее количество ошибок она простит, то на Евро такого не будет. Брать быка за рога нужно будет сразу. С первой минуты.

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