"Человек был готов убивать": Подполковник ФСБ проанализировал штурм "крепости" мытищинского стрелка
По словам Алексея Филатова, силовики долго не могли предпринимать активные действия из-за людей, находившихся в доме.
Бойцы СОБРа у дома в посёлке Новые Вешки. Фото © Росгвардия / ТАСС
Житель элитного посёлка Новые Вешки Владимир Барданов, который вчера устроил стрельбу по прохожим и силовикам, почти на целый день 30 марта укрепился в доме. Подполковник запаса ФСБ, президент Союза офицеров группы "Альфа" Алексей Филатов, говоря об этом случае, отметил, что на успех силовой операции повлияли несколько факторов.
"Во-первых, на самом деле объект построен по типу крепости. Поэтому у человека, который находится внутри этого объекта, есть преимущества. Человек был хорошо вооружён. Психологически готов был не только стрелять, но и убивать. Долгое время у него в руках находились гражданские люди на территории его дома. И предпринимать какие-то действия активные силовики не могли", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Гость радиостанции добавил, что, даже когда у него не было в руках заложников, операция всё равно может длиться хоть несколько часов. Потому что следующая задача для любого командира — это не подставить свой личный состав.
"Успешность операции определяется не временем проведения операции, а результатом. Результат, насколько я знаю, положительный. Никто из гражданских людей не ранен, не погиб. Ранен нетяжело один сотрудник Росгвардии. Преступник нейтрализован. Итог положительный", — рассказал Филатов.
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Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний мужчина открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обысками нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.
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