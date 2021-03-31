"Человек был готов убивать": Подполковник ФСБ проанализировал штурм "крепости" мытищинского стрелка

Житель элитного посёлка Новые Вешки Владимир Барданов, который вчера устроил стрельбу по прохожим и силовикам, почти на целый день 30 марта укрепился в доме. Подполковник запаса ФСБ, президент Союза офицеров группы "Альфа" Алексей Филатов, говоря об этом случае, отметил, что на успех силовой операции повлияли несколько факторов.

"Во-первых, на самом деле объект построен по типу крепости. Поэтому у человека, который находится внутри этого объекта, есть преимущества. Человек был хорошо вооружён. Психологически готов был не только стрелять, но и убивать. Долгое время у него в руках находились гражданские люди на территории его дома. И предпринимать какие-то действия активные силовики не могли", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Гость радиостанции добавил, что, даже когда у него не было в руках заложников, операция всё равно может длиться хоть несколько часов. Потому что следующая задача для любого командира — это не подставить свой личный состав.

"Успешность операции определяется не временем проведения операции, а результатом. Результат, насколько я знаю, положительный. Никто из гражданских людей не ранен, не погиб. Ранен нетяжело один сотрудник Росгвардии. Преступник нейтрализован. Итог положительный", — рассказал Филатов.

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