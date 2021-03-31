В России подорожали картошка и морковь, а огурцы и помидоры подешевели

Картофель и морковь на российских прилавках в период с 23 по 29 марта продолжили дорожать, хотя и более медленными темпами, чем неделей ранее. Об этом сообщает Росстат.

"Подорожали: морковь — на 3,1%, картофель — на 2,6%, капуста белокочанная — на 1,8%, лук — на 1,5%, яблоки — на 0,2%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

В свою очередь, огурцы и помидоры снова подешевели на 5,4 и 2% соответственно. За счёт этого плодоовощная продукция на прошлой неделе в среднем стала дешевле на 0,2%.

Напомним, накануне правительство также продлило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Срок действия соглашения на сахар установлен до 1 июня 2021 года на уровень не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, на масло — до 1 октября 2021 года на уровень 95 и 110 рублей соответственно.



Не должно подорожать и молоко. Ранее СМИ сообщили, что невыполнившие норматив по утилизации упаковки производители должны будут оплачивать экосбор по двойному тарифу, в связи с чем цены на молоко поднимутся на 10–15%. Но в правительстве эти данные опровергли.

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