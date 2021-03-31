Организаторы скандальной выставки с засушенными телами в Москве повысили возрастной ценз до 18+
Новые правила вступят в силу 9 апреля.
Фото © LIFE
Организаторы скандальной московской выставки с засушенными человеческими телами приняли решение изменить возрастное ограничение для входа на экспозицию. Теперь лицам младше 18 лет доступ в павильон будет открыт лишь в сопровождении законных представителей.
"В связи с большим общественным резонансом, вызванным посещением детьми анатомической научно-познавательной экспозиции "Body Worlds / Мир тела", организаторами выставки принято решение об изменении рекомендуемого возраста для посещения выставки на 18+", — говорится в пресс-релизе.
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Также отмечается, что для детей младше 12 лет вход на выставку будет запрещён полностью. Новые правила вступают в силу с 9 апреля. В пресс-службе Body Worlds добавили, что по результатам экспертизы Роскомнадзора все материалы выставки были признаны научно-содержательными.
Как сообщал Лайф, скандальная выставка открылась в столице в середине марта. На ней представлены реальные тела и органы людей, обработанные специальным методом для сохранения формы. Как заявляют организаторы, все экспонаты были добровольно переданы им от родственников усопших. В соцсетях на выставку отреагировали неоднозначно, а в РПЦ назвали её эпатажным шоу с шок-контентом. Законность выставки даже решили проверить в Следственном комитете, однако организаторы подчеркнули, что экспозиция полностью соответствует российскому законодательству.
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