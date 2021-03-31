"Изнасиловали свободу слова": Захарова жёстко высказалась о блокировке канала RT Arabic на YouTube
Официальный представитель МИД РФ отметила, что мир уже не может дышать от надругательства США над свободой слова.
Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку блокировке на YouTube канала RT Arabic. Она напомнила, что аудитория информационного ресурса составляет 5,5 миллиона подписчиков.
Ранее канал без объяснения причин оказался отключён, но уже к вечеру 31 марта доступ к нему был восстановлен. Захарова отметила, что RT регулярно подвергается беспрецедентному давлению в западных странах.
"Предполагаю, что речь идёт об очередном акте цензуры со стороны американских платформ. Поэтому скажу прямо: американские цифровые гиганты изнасиловали свободу слова", — написала Захарова у себя на "Фейсбуке".
По словам дипломата, то что американцы позволяют делать своим монополистам внутри страны, это их дело. Но в данной ситуации с RT, это не юрисдикция Штатов.
"Что еще должно произойти, чтобы стало понятно: от американского надругательства над правами журналистов и свободой слова мир "не может дышать"? Единственное разумное объяснение подобного насилия и травли — это сделали —внутренние американские террористы", — подытожила официальный представитель МИД РФ.
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