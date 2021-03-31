"Понравится только фрикам": Пушков раскритиковал песню Манижи для Евровидения

В песне Манижи Russian Woman, которая будет представлять Россию на Евровидении, бессмысленные слова, а сам образ артистки выглядит словно троллинг. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

"Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно "понравиться только фрикам", — пояснил Пушков.

Он добавил, что в Совете Федерации поднят вопрос, касающийся выбора такой композиции для участия в конкурсе. Было предложено как минимум хотя бы сменить название песни. Иначе в регионах могут возмутиться подобным актом.

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