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"Понравится только фрикам": Пушков раскритиковал песню Манижи для Евровидения

Сенатор отметил, что поступали предложения как минимум сменить название композиции.

31 марта 2021, 17:17
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / Елена Никитченко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / Елена Никитченко

В песне Манижи Russian Woman, которая будет представлять Россию на Евровидении, бессмысленные слова, а сам образ артистки выглядит словно троллинг. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

"Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно "понравиться только фрикам", — пояснил Пушков.

"Это кони-люди какие-то, бред": Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения

"Это кони-люди какие-то, бред": Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения

Он добавил, что в Совете Федерации поднят вопрос, касающийся выбора такой композиции для участия в конкурсе. Было предложено как минимум хотя бы сменить название песни. Иначе в регионах могут возмутиться подобным актом.

Провалы в карьере и покорение Европы: что известно о певице Маниже — новой участнице конкурса Евровидение

Провалы в карьере и покорение Европы: что известно о певице Маниже — новой участнице конкурса Евровидение

Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Сама Манижа даже пожаловалась на травлю и рассказала, что её обвиняли в оскорблении чувств. В качестве ответа хейтерам артистка выпустила смешное расследование о себе.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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