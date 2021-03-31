"Понравится только фрикам": Пушков раскритиковал песню Манижи для Евровидения
Сенатор отметил, что поступали предложения как минимум сменить название композиции.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / Елена Никитченко
В песне Манижи Russian Woman, которая будет представлять Россию на Евровидении, бессмысленные слова, а сам образ артистки выглядит словно троллинг. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.
"Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно "понравиться только фрикам", — пояснил Пушков.
Он добавил, что в Совете Федерации поднят вопрос, касающийся выбора такой композиции для участия в конкурсе. Было предложено как минимум хотя бы сменить название песни. Иначе в регионах могут возмутиться подобным актом.
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Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Сама Манижа даже пожаловалась на травлю и рассказала, что её обвиняли в оскорблении чувств. В качестве ответа хейтерам артистка выпустила смешное расследование о себе.
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