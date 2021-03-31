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Раскрыт официальный доход Зеленского за 2020 год: жена заработала в три раза больше

Помимо денег в декларации зафиксировано несколько наручных часов, автомобили, облигации и патенты.

31 марта 2021, 17:39
<p>Кадр видео VK / <a href="https://vk.com/video-63092664_167539063" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Миллионер — Горячее кресло. № 21</a></p>

Кадр видео VK / Миллионер — Горячее кресло. № 21

Президент Украины Владимир Зеленский за 2020 год заработал на посту главы государства 336 000 гривен, или почти миллион рублей. Об этом говорится в декларации политика, которая опубликована на сайте НАПК.

При этом общий доход политика и членов его семьи составил гораздо большую сумму — 22 747 791 гривну (более 60 миллионов рублей). Супруга украинского лидера Елена заработала в ООО "Квартал 95" 952 тысячи гривен. Также чете Зеленских принесло доход имущество фирмы, которое сдавалось в аренду, — 2,4 миллиона гривен.

Ещё 13 миллионов гривен президент Украины заработал от продажи недвижимости и земли в посёлке Иванковичи под Киевом. К этому прибавилось 4 миллиона, которые он получил в качестве поступлений за авторские права (роялти). 442 тысячи гривен принесли главе Незалежной проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа.

Путин подал декларацию о доходах за 2020 год

Путин подал декларацию о доходах за 2020 год

Кроме того, в декларации президента зафиксировано несколько наручных часов (Breguet, Tag Heuer и Rolex), автомобили (Range Rover 2016 года выпуска и Mercedes-Benz 2014-го), облигации и патенты (на полезные модели, торговые марки и изобретения).

Напомним, из-за прошлой декларации Зеленского разгорелся настоящий скандал. Политик получил два протокола от Национального агентства по предотвращению коррупции за нарушения в документе. Однако позже суд Киева постановил закрыть дело в отношении Зеленского.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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