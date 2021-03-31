Раскрыт официальный доход Зеленского за 2020 год: жена заработала в три раза больше
Помимо денег в декларации зафиксировано несколько наручных часов, автомобили, облигации и патенты.
Кадр видео VK / Миллионер — Горячее кресло. № 21
Президент Украины Владимир Зеленский за 2020 год заработал на посту главы государства 336 000 гривен, или почти миллион рублей. Об этом говорится в декларации политика, которая опубликована на сайте НАПК.
При этом общий доход политика и членов его семьи составил гораздо большую сумму — 22 747 791 гривну (более 60 миллионов рублей). Супруга украинского лидера Елена заработала в ООО "Квартал 95" 952 тысячи гривен. Также чете Зеленских принесло доход имущество фирмы, которое сдавалось в аренду, — 2,4 миллиона гривен.
Ещё 13 миллионов гривен президент Украины заработал от продажи недвижимости и земли в посёлке Иванковичи под Киевом. К этому прибавилось 4 миллиона, которые он получил в качестве поступлений за авторские права (роялти). 442 тысячи гривен принесли главе Незалежной проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа.
Кроме того, в декларации президента зафиксировано несколько наручных часов (Breguet, Tag Heuer и Rolex), автомобили (Range Rover 2016 года выпуска и Mercedes-Benz 2014-го), облигации и патенты (на полезные модели, торговые марки и изобретения).
Напомним, из-за прошлой декларации Зеленского разгорелся настоящий скандал. Политик получил два протокола от Национального агентства по предотвращению коррупции за нарушения в документе. Однако позже суд Киева постановил закрыть дело в отношении Зеленского.
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