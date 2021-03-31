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Категорий: 18

"Репутация Украины близка к нулю": Грызлов раскритиковал Киев после переговоров по Донбассу

Политик отметил, что украинские власти предпочитают не отвечать прямо на вопросы.

31 марта 2021, 18:39
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Украина уклоняется от соблюдения перемирия в Донбассе и не хочет публично демонстрировать свою позицию по поводу урегулирования конфликта. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередного заседания.

"На заседании контактной группы киевская делегация заняла прежнюю неконструктивную позицию. Это уже "традиция": представители Киева предпочитают прямо не отвечать на вопросы, избегать признания очевидных событий, произошедших в результате действий украинской стороны. При этом Киев продолжает скрывать свою истинную позицию от граждан Украины и настаивает на режиме секретности переговоров", — заявил Грызлов.

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По его словам, политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю и это отражается и в работе контактной группы, и в других переговорных форматах. Грызлов напомнил о беседе лидеров России, Германии и Франции, которые, по его словам, пришли к общему пониманию, что Киеву, Донецку и Луганску в первую очередь необходимо договориться об условиях мирного сосуществования Донбасса и Украины. Однако подобного диалога так и не началось с 9 марта 2015 года.

"Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах", — подчеркнул Грызлов.

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Напомним, ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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