"Репутация Украины близка к нулю": Грызлов раскритиковал Киев после переговоров по Донбассу
Политик отметил, что украинские власти предпочитают не отвечать прямо на вопросы.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Украина уклоняется от соблюдения перемирия в Донбассе и не хочет публично демонстрировать свою позицию по поводу урегулирования конфликта. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередного заседания.
"На заседании контактной группы киевская делегация заняла прежнюю неконструктивную позицию. Это уже "традиция": представители Киева предпочитают прямо не отвечать на вопросы, избегать признания очевидных событий, произошедших в результате действий украинской стороны. При этом Киев продолжает скрывать свою истинную позицию от граждан Украины и настаивает на режиме секретности переговоров", — заявил Грызлов.
По его словам, политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю и это отражается и в работе контактной группы, и в других переговорных форматах. Грызлов напомнил о беседе лидеров России, Германии и Франции, которые, по его словам, пришли к общему пониманию, что Киеву, Донецку и Луганску в первую очередь необходимо договориться об условиях мирного сосуществования Донбасса и Украины. Однако подобного диалога так и не началось с 9 марта 2015 года.
"Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах", — подчеркнул Грызлов.
Напомним, ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении.
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