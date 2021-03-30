Боевые радикалы: ВСУ готовят карателей для атаки на Донбасс

Боевиков запрещённой в России группировки "Правый сектор" отправляли на "усмирение" юго-востока страны ещё при президенте Порошенко. Несколько тысяч радикалов "Правого сектора" уничтожили в Донбассе, однако спустя семь лет подготовленных и вооружённых националистов снова могут отправить туда для развязывания большой войны.

Не очень умелые боевики

Первая кампания на юго-востоке Украины показала, что одной ненависти к своим вчерашним согражданам для полноценных военных действий недостаточно. Фактически боевики запрещённой в России организации "Правый сектор" в Донбассе толком так и не повоевали — их участие в вооружённом конфликте завершилось уже через год. Вместе с "добровольческими батальонами" штурмовики "Правого сектора" регулярно попадали в окружение и несли потери. В живых, по данным источника Лайфа в разведке ДНР, после двух котлов — Иловайского и Дебальцевского, а также боёв за терминалы аэропорта Донецка осталось менее десяти процентов радикалов.

Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Chuzavkov

После провала на передовой украинским боевикам поставили новую задачу — организовывать провокации с применением оружия и насилия. Преуспеть на этом поприще они тоже не смогли — отсутствие базовых навыков ведения боевых действий, которые обычно прививают за время воинской службы, сыграло с "правосеками" злую шутку. Финальным аккордом активности "Правого сектора" в Донбассе в 2014 году стал расстрел автобуса у границы с контрольно-пропускным пунктом на территорию (тогда ещё) Донецкой и Луганской областей. Кто-то из радикалов находился в состоянии наркотического опьянения и сначала открыл огонь по сослуживцам, а потом по защитникам Донбасса. В результате перестрелки семь боевиков погибли, ещё 13 оказались ранены.

После этого инцидента "правосеков" частично вывели с территории Донбасса, а их кураторы поняли, что без переподготовки весь личный состав нацбатов просто пустят "под нож". Переброска радикалов в центральные регионы Украины привела к ожидаемым последствиям — на территории страны они занялись разбоем, рэкетом и убийствами. Итогом их пребывания "дома" стала стрельба в Мукачеве, после которой организация угодила "под пресс" Службы безопасности Украины. Боевиков обвинили не только в уголовных преступлениях, но и в подготовке военного переворота. В итоге тема использования "Правого сектора" как боевого крыла украинских властей стала понемногу растворяться. Вскоре после этих событий в организации произошёл раскол, в результате чего её покинул лидер Дмитрий Ярош. После ухода Яроша и его сторонников оставшиеся радикалы ушли в тень.

Впрочем, свою роль они к этому моменту в любом случае уже сыграли. Война в Донбассе без "Правого сектора" могла бы не случиться. Как отмечает военный эксперт РСМД Василий Кашин, в первые дни после получения приказа на "зачистку" Донбасса ВСУ отказывались стрелять по своим согражданам. Для того чтобы начать войну и спровоцировать ответные действия, на юго-восток страны и были переброшены боевики-радикалы.

Нужны были люди, которые начнут стрелять по донецким, чтобы донецкие били в ответ по всем украинским силам — и украинская армия втянулась в войну. Эту задачу как раз возложили на "Правый сектор" Василий Кашин Военный эксперт РСМД

Другой "Правый сектор"

Прибытие боевиков "Правого сектора" на линию разграничения в конце марта 2021 года неслучайно. Как и несколькими годами ранее, подразделения этой организации могут использовать для провокации как против Вооружённых сил ЛНР и ДНР, так и против ВСУ. Конечная цель этих действий, по словам источника Лайфа в разведке ЛНР, остаётся прежней — спровоцировать защитников Донбасса на ответные действия и создать условия для развязывания полномасштабной войны. Если этот вариант окажется бесперспективным, теракт "правосеки" могут совершить против украинских военных. Боестолкновение, которое может стать отправной точкой к новой войне, как и предыдущие акции, могут спланировать при участии Службы безопасности Украины — негласного куратора радикалов. Такое "сотрудничество", по словам источников Лайфа в Вооружённых силах ЛНР, уже имело место.

Фото © ТАСС / Pavlo Gonchar / SOPA Images via ZUMA Wire

— В апреле 2014 года в Славянске произошла перестрелка между СБУ и боевиками "Правого сектора". Все стороны тогда своё участие отрицали и всю вину списывали на тех, кто обороняется, а не нападает. Тогда история едва не переросла в полноценное наступление — досталось и нескольким бойцам ВСУ, которые дежурили рядом с местом, где произошёл бой. Тех, кто семь лет назад пытался активизировать боевые действия, подвела неопытность, но сейчас на место прибывают совершенно другие боевики, "старых" лиц практически нет, — рассказал источник Лайфа.

Несколько лет боевиков "Правого сектора" учили воевать. Сначала их натаскивали отставные инструкторы из ВСУ, затем приглашённые из-за рубежа специалисты. Некоторые боевики могли принимать участие в совместных учениях американской армии и украинских подразделений с 2015 по 2018 год.

Самостоятельные "занятия" по подготовке к войне проходили в непосредственной близости от позиций ВСУ, и фактически такой подготовкой "правосеки" нарушали Минские договорённости. В марте 2021 года ситуация не поменялась — представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил, что радикалы с боевым опытом оказались в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ. "Правосеков" заметили в Константиновке и Торецке, где они даже не скрывают своего присутствия.

Ответ за нападение

Фото © ТАСС / Пресс-служба Следственного комитета России

Переброска "правосеков" к линии фронта совпала с другими тревожными событиями. За неделю до появления радикалов "по окопам" ВСУ вдоль линии разграничения стали массово ездить проверки. Однако соблюдение условий перемирия никого не волновало. Проверяющих от ВСУ и СБУ интересовала укомплектованность военнослужащих боеприпасами и другим снаряжением, которое потребуется для боевых действий. Сам факт проверок подтвердили в администрации президента Зеленского.

Источники в ЛНР и ДНР отмечают, что срыв перемирия с помощью "Правого сектора" может обернуться переходом к полноценным боевым действиям. Для этого, как и в 2014 году, требуется лишь серьёзная военная провокация, для которой боевиков "Правого сектора" готовили последние несколько лет. Однако с 2014 года и начала карательной операции против Юго-Востока многое изменилось.

Окрепли и защитники Донбасса — за несколько лет из добровольцев военные ЛНР/ДНР практически превратились в полноценную, пусть и немногочисленную армию, способную отреагировать на любую провокацию. О вероятном месте, которое "Правый сектор" и их кураторы выберут для провокации, в армии республик говорить не хотят, хотя подтверждают, что все подходящие для этого варианты уже под наблюдением. Защитники Донбасса добавляют, что в случае провокации боевиков "Правого сектора" не собираются брать в плен, а отпор нападению "будет дан самым жёстким образом".

Авторы