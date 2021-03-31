США решили возобновить санкции против девяти белорусских предприятий

Соединённые Штаты Америки намерены возобновить санкции против девяти белорусских предприятий, которые были приостановлены в 2015 году. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, казначейство США в октябре 2015 года выдало и ежегодно продлевает лицензию, разрешающую операции с попавшими в 2006 году под санкции белорусскими госпредприятиями. Такому решению пять лет назад поспособствовало освобождение политзаключенных Минском, но действие текущей лицензии истекает 26 апреля и США не намерены её продлевать.

"К сожалению, с того времени ситуация с правами человека ухудшилась. Но этот шаг обратимый, и мы призываем белорусские власти предпринять шаги, которые позволят нам сделать это, в частности освободив всех политзаключённых", — подчеркнул Прайс.

Официальный представитель Госдепа призвал освободить всех политических заключённых, поскольку иначе ведомство не может рекомендовать ещё одно продление лицензии на приостановку санкций. Он подчеркнул, что США будут поддерживать народ Белоруссии в "стремлении к демократическому будущему".

Решение распространяется в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и её американского филиала, "Белшина", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк стекловолокно".

Напомним, в феврале Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии. Они касаются представителей бизнеса, властных структур и главы республики. 30 марта президент республики Александр Лукашенко подписал указ об ответных санкциях против ЕС.

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