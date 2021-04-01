В Латвии расследуют причины смерти мужчины после прививки вакциной AstraZeneca

Инспекция здравоохранения Латвии расследует смерть 71-летнего Олега Зейгермахера из Риги, который скончался спустя несколько дней после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает телеканал LTV7.

71-летний мужчина получил первую дозу вакцины 5 марта, хотя изначально был против этого. Олегу предложили сделать прививку на работе, и он внезапно согласился, рассказал его сын Павел. Вечером отец приехал с небольшой температурой, но родные не придали этому особого значения, потому что врачи предупреждали о возможном побочном эффекте.

В выходные, 6 и 7 марта, пожилой мужчина ощущал слабость и усталость, а на следующий день его состояние ухудшилось. Вечером он потерял сознание, его увезли в больницу на скорой. Спустя несколько часов, в ночь на 9 марта, Олег скончался. Родственники пытались выяснить, что же стало причиной смерти. Врачи предположили, что виной тому мог стать тромб.

"В принципе, в этом и есть вопрос. С одной стороны, нам и врач из реанимации, и врач скорой помощи назвали вещь, связанную с тромбами. Мы в газетах читаем, что в Австрии, в Германии AstraZeneca вызывает тромбы", — отметил Павел.

Олег Зейгермахер получил вакцину AstraZeneca партии ABV5300. Использование именно этой серии в начале марта приостановили в нескольких странах Евросоюза. О серьёзных осложнениях после прививки этой серии сообщала Австрия. Там 35-летняя женщина была госпитализирована с лёгочной эмболией, 49-летняя пациентка через десять дней после прививки умерла от множественного тромбоза. 9 марта Латвия приостановила использование партии ABV5300, но после заключения Европейского агентства лекарственных средств ограничения были сняты.

Представитель регулятора Латвии Зане Нейкена заявила, что в Латвии до сих пор не зафиксировано ни одного случая тромбоза, который мог быть связан с вакцинацией. В свидетельстве о смерти 71-летнего мужчины указано, что причиной летального исхода стал отёк лёгких при двусторонней пневмонии на фоне коронавируса. Семья же задаётся вопросом, как после вакцинации отец мог заразиться коронавирусом.

Зане Нейкена заявила, что перед прививкой не предусмотрен тест на ковид, после первой дозы можно заболеть, если человек уже был инфицирован, но не знал об этом. Проверку по факту смерти Олега Зейгермахера проводит инспекция здравоохранения страны, запрошена информация от семейного врача и больницы.

В прибалтийской стране первую дозу вакцины разных производителей получило уже 110 тысяч человек. Вторую дозу — ещё 23 тысячи. К 28 марта известно о 735 побочных эффектах после вакцинации, однако в большинстве случаев они краткосрочные и не приносят существенного вреда здоровью пациентов. Всего в Латвии скончалось шесть человек, получивших прививку от CoViD-19. По каждому случаю проводится расследование, но прямой связи между введением вакцины и смертью не было установлено.

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