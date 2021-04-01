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Более половины жителей Германии готовы привиться вакциной "Cпутник V"

При этом 10% респондентов намерены подождать с вакцинацией.

1 апреля 2021, 00:34
<p>Фото © Агентство "Москва"/Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Больше половины жителей Германии (57%) готовы привиться против коронавируса российской вакциной "Cпутник V", как только её одобрят в Евросоюзе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL.

Согласно опросу, 69% граждан Германии хотят вакцинироваться сразу после того, как у них появится такая возможность. 10% респондентов намерены подождать с вакцинацией, ещё 8% вообще отказываются делать прививку. При этом 51% опрошенных готовы вакцинироваться препаратом компании AstraZeneca, а 44% не хотят этим лекарством прививаться.

Хорватия разрешит въезд тем, кто привился "Спутником V"

Хорватия разрешит въезд тем, кто привился "Спутником V"

Ранее российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" наравне с европейскими препаратами признала Греция. В стране заявили, что с середины мая ждут российских туристов, для поездки будет необходимо иметь либо отрицательный тест на коронавирус, либо справку о наличии антител, либо сертификат о прививке.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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