Переименование смерти: самый успешный и неудачный ребрендинг до AstraZeneca
Из-за большого количества случаев тромбоза после вакцинации англо-шведским препаратом AstraZeneca и возникшей на этом фоне паники компания-производитель решила сменить название. Лайф разбирался, чем заканчивался подобный ребрендинг для других продуктов.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/AP, © Агентство "Москва"
Из Goldstar в LG
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Мало кто знает, что современный успешный бренд LG назывался изначально совсем не так. 1 октября 1958 года была основана компания Goldstar. Первым, что выпустил будущий технологический гигант, был радиоприёмник, потом — холодильник и телевизор. До 1988 года бренд Goldstar активно развивался. Но состав директоров к этому времени существенно поменялся, и компания раздробилась на несколько, в том числе LG Data & Communications. Именно эта фирма вышла на рынок высоких технологий. И теперь вся выпускаемая техника известна именно под маркой LG.
Из телевидения в "сифилис"
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А это уже пример неудачного переименования. Телеканал Sci-fi, который специализировался на показе фантастики, столкнулся с невозможностью зарегистрироваться под названием Sci-fi (научно-фантастический), поэтому был произведён ребрендинг. Новое наименование Syfy по-английски звучало точно так же, но проблема была в том, что syfy является сленговым обозначением сифилиса. Однако менять ещё раз уже не стали.
Сбер, просто Сбер
Одно из недавних переименований — ребрендинг Сбербанка. Утечки о новом названии и логотипе появились давно, но официально переименование состоялось лишь полгода назад. Об успешности или неудаче создания нового бренда "Сбер" судить пока рано, да и не везде успели сменить вывеску. Зато, по оценкам экспертов, стоило это крупнейшему госбанку страны примерно 2,5 миллиарда рублей.
Не король бургеров, а голодный Джек
Сеть Burger King берёт своё начало в 1954 году в США. После открытия первого ресторана закусочные стали распространяться по всему миру. Когда очередь дошла до Австралии, руководство компании обнаружило, что здесь уже есть такой бренд. Пришлось специально для австралийцев переименоваться в Hungry Jack’s.
Совсем не Google
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Огромная корпорация, известная сейчас всем под брендом Google, своё начало берёт от поисковой системы. Создали её в Калифорнии как научно-исследовательский проект Сергей Брин и Ларри Пейдж. Изначально они назвали свою поисковую систему Backrub, потому что она проверяла обратные ссылки для оценки важности сайта. А вот переименование в Google произошло случайно — при встрече основателей с инвестором Энди Бехтольшеймом. Он очень торопился, не разобрался в наименовании компании и выписал чек в 100 тысяч долларов на имя несуществующей ещё Google Incorporated. Чтобы получить деньги в банке, необходимо было именно под этим названием зарегистрировать фирму, что и было сделано.
Не "топор", а "рысь"
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Бренд Axe появился во Франции, но во многих странах это название уже было занято другими товарами. По-английски это название звучит как "топор". Кто же захочет брызгать подмышки топором? Чтобы продавать эту парфюмерию в Ирландии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Китае бренд переименовали в Lynx, что с латыни переводится как "рысь".
Взболтать, но не смешивать с колой
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Pepsi в ребрендинге проделала путь, который прошли многие компании до неё. В логотипе полностью убрали буквы, оставили только символ. Первый логотип показывает типичные дизайнерские решения конца XIX века: чем более сложный дизайн, тем лучше. В 1962 году Pepsi ввела новый логотип, который вдохновил на создание современного дизайна. Да и слово Cola, которое ассоциируется больше с брендом Coca-Cola, из логотипа исчезло.
Для всех это Crest
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Корпорация Procter & Gamble производит зубную пасту под названием Crest с 1955 года. А вот в России она называется Blend-a-med. Такое же название средства для ухода за зубами в Польше, Болгарии, на Украине и в Германии.
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