Россия открывает границы: полный список стран, куда можно полететь отдыхать

Германия, Венесуэла, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка с 1 апреля открыты для россиян. По согласованию с немецкими властями, авиасообщение будет осуществляться из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно напрямую несколько раз в неделю. Один раз в семь дней самолёты будут летать в Каракас, Дамаск, Душанбе, Ташкент и шри-ланкийский город Коломбо. Увеличивается также и количество рейсов на Кубу и в Белоруссию.

Ехать можно, но избранным

Сейчас около 30 государств открыты для полётов из России, но не все смогут попасть туда в качестве туристов. В странах Евросоюза требования пока самые жёсткие. Полететь в Германию можно только с видом на жительство или с медицинскими целями, равно как и с образовательными. При этом кроме предоставления справки с отрицательным ПЦР-тестом на месте необходимо заполнить специальную анкету, а также отбыть десятидневный карантин. Те же требования у Финляндии и Латвии.

Карантинные страны

С отрицательным тестом и только по рабочей визе можно попасть во Вьетнам, Южную Корею и Японию. Правда, там карантин составит 14 дней. В Сингапур также пока дозволяется въезжать россиянам по работе и с медицинской страховкой, обязательно покрывающей лечение от коронавирусной инфекции. В Турции практически на всех курортах введён комендантский час в выходные.

Обязательный тест и вакцинация

Практически во всех странах, куда можно сейчас улететь на отдых, необходимо либо предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, либо пройти его в аэропорту по прилёте, а после получения результатов выйти в город. Всё больше государств, которые пошли дальше: можно не сдавать никакие тесты, если ты вакцинирован, в том числе российским "Спутником V". В их числе Греция, Черногория, Кипр, Грузия, Шри-Ланка, Сейшелы, Индия и Хорватия.

Можно всё

Есть, правда, и более либеральные в отношении коронавирусных мер страны. В Венесуэле, Таджикистане, Танзании (только Занзибар), Узбекистане, Сирии, Казахстане, Киргизии, Эфиопии, республиках Южная Осетия и Абхазия не требуют ни теста, ни справки, ни прививки. Тем не менее, перед тем как запланировать свой отдых, проверьте соответствие требований той страны, в которую вы едете, в помощь — наша инфографика.

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