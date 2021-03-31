Небедный рыцарь: эксперты оценили, сколько стоит замок мытищинского стрелка

Дом пенсионера Владимира Барданова из подмосковного посёлка Новые Вешки известен теперь не только соседям, но и всем читателям новостей. Фотографии из соцсетей красноречиво говорят о том, что 61-летний мужчина, владелец нескольких компаний, автосервиса и двух частных охранных предприятий, не жалел денег на обустройство своих владений и явно жил по принципу "Мой дом — моя крепость".

Фото © ТАСС / Снимок с видео / Следственный комитет РФ

Коттедж площадью 950 квадратных метров и высотой в три этажа построен из красного кирпича. Вычурная лепнина у окон, мощные стены, которые не взял ни пожар, ни штурм сразу трёх спецподразделений. При этом на территории коттеджа расположился личный зоопарк с рысью, медведями и крокодилами. В пожаре дикие животные не пострадали.

Фото © LIFE

Территория поместья, откуда весь день отстреливался Барданов, уходит глубоко в лес. По словам соседей, на участке кроме вольеров с медведями располагалась мини-ферма с курицами, цесарками, коровами и козами. Бардановы даже продавали соседям яйца и молоко.

Оценка экспертов

Дизайнер интерьеров, бизнесмен Максим Октябрёв в разговоре о нашумевшем доме-крепости отметил, что построить для себя дом — филиал Версаля стоит больших денег. Немалых финансовых вложений требует обилие внешней декорации: лепнина, позолота, фрески и литые гербы.

— Часто стиль подобных подмосковных дворцов — это калейдоскоп элементов из разных стилей и эпох, — говорит дизайнер. — В историческом контексте данного посёлка такая архитектурная фантазия выглядит довольно нелепо.

Фото © ТАСС / Снимок с видео / Следственный комитет РФ

Конечно, интерьер дома не отличается явной цыганской безвкусицей, когда телевизор облачён в резную позолоченную раму, подчёркивает специалист. Но всё же профессиональным оформление дома назвать нельзя. Об этом говорит полное несоответствие пропорций пространства элементам интерьера — люстрам, лепнине и чужеродным материалам в одном помещении — уличной брусчатке и коврам.

— Бывает, что на историческом месте ставят новострой и стилизуют его под старинный интерьер с рыцарскими доспехами и прочей атрибутикой. Всё для привлечения туристов, — говорит Максим Октябрёв. — Вот такое впечатление производит этот дом. И даже дороговизна отдельно взятых элементов не делает этот интерьер аутентичным.

Фото © LIFE

По оценке специалиста, стоимость обустройства коттеджа можно оценить следующим образом: диваны — больше миллиона рублей; кровать — около миллиона рублей; люстры — от 200 до 400 тысяч; мрамор, брусчатка — всегда высокая цена. Одна лестница с каменными перилами может стоить порядка четырёх-пяти миллионов, оценил дизайнер.

Цена фресок ручной работы зависит от имени художника и может оцениваться от ста тысяч за одну работу.

Комната с диваном изобилует лепниной. Если украшения из гипса, то декорирование одной комнаты оценивается в сумму порядка 300 тысяч рублей.

По оценке специалиста, фигура рыцаря мало интересна, так как доспехи — это бутафория. Большую ценность имеет зона, где стоит рыцарь. Если оформление выполнено в камне, то такая работа стоит немалых денег.

— Подобный дизайн был актуален в XVI веке. Здесь видно, что над профессионалом стояла внушительная фигура заказчика. Классика актуальна всегда. Но не вычурно-театральная декорация. Если, конечно, вы не потомок Людовика XVI, — подчеркнул Максим Октябрёв.





Член совета "Гильдии риелторов Москвы" Роман Вихлянцев рассказал, что цена недвижимости в поселке, где построен дом-крепость мытищинского стрелка, варьируется от 22 миллионов (дома с очень плохой внутренней отделкой и качеством) до 90 миллионов рублей.

Если оценивать, сравнивая аналоги коттеджа на рынке недвижимости, стоимость нашумевшей крепости составляет от 43 до 47 миллионов рублей в зависимости от внутренней отделки, уточняет специалист. Однако соседний дом площадью 820 квадратных метров сейчас выставлен на площадке ЦИАН за 280 миллионов рублей.

По его словам, в районе, где расположен посёлок Новые Вешки, много проблем с землёй, потому что участки в своё время были отмерены не совсем верно.

— Рядом с посёлком располагалась дача Шеварднадзе (бывший президент Грузии и министр иностранных дел СССР. — Прим. Лайфа). В своё время там было большое количество коррупционных схем по земле, — рассказал Роман Вихлянцев. — Поэтому в районе объекты вроде бы большие, но, по сути, самострой. Несколько домов по решению суда шли под снос. Сам по себе этот населённый пункт очень "весёлый".

По его мнению, скандальная история владельца не повлияет на стоимость коттеджа. Тех, кто настроен на покупку недвижимости, не смутит и кладбище под окном. Специалист уверен, что пройдёт два-три месяца и история коттеджа-крепости забудется.

— Там действительно всё "дорого-богато", но я не могу сказать, что это удачный стиль. В принципе, это очень дорогой ремонт, но он не современный, не дизайнерский, очень специфический и аляповатый, — считает Роман Вихлянцев.

Напомним, что утром 30 марта, полицейские пришли в дом к 61-летнему россиянину для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Владимир Барданов открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только силовики оказались на его территории. Правоохранители приготовились к штурму. В итоге пожилой хозяин коттеджа погиб при пожаре — дом загорелся после обстрела термобарическими гранатами.

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