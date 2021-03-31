Число отравившихся на Ставрополье превысило 150 человек
В ряде сёл региона организовали подвоз воды и развернули инфекционный госпиталь.
Фото © ТАСС / НБ
В Минераловодском городском округе Ставрополья 150 человек с признаками кишечной инфекции обратились за медицинской помощью, из них 11 человек экстренно помещены в стационар. Об этом сообщает СУ СК РФ по краю.
"По данным следствия, в больницу обратилось 155 человек с признаками кишечного расстройства, из которых 11 были госпитализированы. Диагноз обратившихся — "ротавирус и норовирус", — уточнили в управлении.
По информации ведомства, следователи СК взяли пробы воды на территории населённого пункта. Помимо этого, специалисты назначили судебные экспертизы, произвели изъятие документов в водоканале, допросили медицинский персонал, а также взяли показания у 90 потерпевших.
На данный момент в семи сёлах Минераловодского округа организован подвоз воды и развёрнут инфекционный госпиталь. По факту массового пищевого отравления следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Ранее Лайф писал о том, что вспышка неизвестной инфекции отправила в больницу шестерых детей в селе под Волгоградом.
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