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Число отравившихся на Ставрополье превысило 150 человек

В ряде сёл региона организовали подвоз воды и развернули инфекционный госпиталь.

31 марта 2021, 20:01
<p>Фото © ТАСС / НБ</p>

Фото © ТАСС / НБ

В Минераловодском городском округе Ставрополья 150 человек с признаками кишечной инфекции обратились за медицинской помощью, из них 11 человек экстренно помещены в стационар. Об этом сообщает СУ СК РФ по краю.

"По данным следствия, в больницу обратилось 155 человек с признаками кишечного расстройства, из которых 11 были госпитализированы. Диагноз обратившихся — "ротавирус и норовирус", уточнили в управлении.

На Ставрополье 30 детей и 25 взрослых обратились в больницу с отравлением

На Ставрополье 30 детей и 25 взрослых обратились в больницу с отравлением

По информации ведомства, следователи СК взяли пробы воды на территории населённого пункта. Помимо этого, специалисты назначили судебные экспертизы, произвели изъятие документов в водоканале, допросили медицинский персонал, а также взяли показания у 90 потерпевших.

На данный момент в семи сёлах Минераловодского округа организован подвоз воды и развёрнут инфекционный госпиталь. По факту массового пищевого отравления следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее Лайф писал о том, что вспышка неизвестной инфекции отправила в больницу шестерых детей в селе под Волгоградом.

Авторы
Юлия Коновалова

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