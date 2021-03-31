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Нарисовавшая башкирской девочке двойку на лбу учительница уволилась из школы

У родителей нет претензий к учебному учреждению.

31 марта 2021, 19:37

Фото © Shutterstock

В Башкирии уволилась учительница, которая поставила двойку первокласснице прямо на лбу. Об этом Лайфу рассказала директор школы, где произошёл инцидента.

По словам Ольги Осипщевой, конфликт между родителями девочки и учебным учреждением разрешён. Никаких судов или переходов в другие школы семья не планирует.

"На сегодняшний день, на сегодняшний час конфликт разрешён, у родителей претензий нет ни к учителю, ни к школе. Они продолжают учиться в этом классе, никуда не планируют переходить. Учитель уволился по собственному желанию", пояснила Осипщева.

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Также Лайф выяснил, что фото девочки с двойкой на лбу, которое было опубликовано ранее в Сети, оказалось взято из публикации 2018 года.

Тем временем прокуратура города провела проверку и установила, что педагог нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании, должностной инструкции и унизила честь ребёнка. Ведомство внесло в адрес руководителя отдела образования представление, которым потребовало наказать виновных должностных лиц и принять меры к недопущению подобных нарушений в будущем.

Напомним, что учительница школы № 5 города Кумертау нарисовала двойку на лбу у первоклассницы в присутствии других детей. У ребёнка не было альбома для рисования, поэтому преподавательница пошла иным путём.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Анастасия Шапранова
Анастасия Шапранова

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