На заводе в США испортили 15 млн доз вакцины от коронавируса

Сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе (штат Мэриленд) неправильно смешали ингредиенты вакцины от коронавируса нового типа, в результате 15 млн доз препарата было испорчено. Об этом сообщила газета The New York Times.

"В процессе контроля качества была обнаружена одна партия препарата, которая не удовлетворяла стандартам, <...> эта партия не была передана на разлив [в ампулы] и на финальные стадии нашего процесса производства",- говорится в сообщении на сайте компании.

По данным издания, причиной инцидента стал человеческий фактор. В данный момент Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США проводит проверку завода. Уточняется, все ранее поступившие в медицинские учреждения США партии вакцины безопасны, так как были изготовлены на мощностях Johnson & Johnson в Нидерландах.

Ранее Лайф писал, что ВОЗ рекомендовала вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования.

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