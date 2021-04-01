Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В украинских учебниках по истории опубликовали карту страны без Крыма

Речь идёт о школьных пособиях для девятого и десятого класса издательства "Грамота".

1 апреля 2021, 01:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Украине в школьных учебниках напечатали карту страны без Крыма. Отсутствие полуострова заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский, сообщает портал "Историческая правда".

"Возмутительную ошибку" допустили в учебниках по истории для девятого и десятого класса издательства "Грамота". При этом выпущены книги в 2017 и 2018 году соответственно, но отсутствие полуострова на карте Украины до сих пор ни у кого вопросов не вызывало.

На депутата Рады завели дело за публикацию карты Украины без Крыма

На депутата Рады завели дело за публикацию карты Украины без Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1