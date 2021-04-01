В украинских учебниках по истории опубликовали карту страны без Крыма

"Возмутительную ошибку" допустили в учебниках по истории для девятого и десятого класса издательства "Грамота". При этом выпущены книги в 2017 и 2018 году соответственно, но отсутствие полуострова на карте Украины до сих пор ни у кого вопросов не вызывало.