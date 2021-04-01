В украинских учебниках по истории опубликовали карту страны без Крыма
Речь идёт о школьных пособиях для девятого и десятого класса издательства "Грамота".
Фото © Pixabay
На Украине в школьных учебниках напечатали карту страны без Крыма. Отсутствие полуострова заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский, сообщает портал "Историческая правда".
"Возмутительную ошибку" допустили в учебниках по истории для девятого и десятого класса издательства "Грамота". При этом выпущены книги в 2017 и 2018 году соответственно, но отсутствие полуострова на карте Украины до сих пор ни у кого вопросов не вызывало.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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