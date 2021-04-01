Во Франции назвали санкции против России исторической ошибкой Европы

Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая объявила о намерении бороться за пост президента Франции в 2022 году, назвала исторической ошибкой санкции Евросоюза против России. Политик также считает неправильной позицию ЕС в отношении Москвы.

"Произвольная позиция и санкции, принятые ЕС в отношении России в последние годы, являются исторической и геополитической ошибкой. Лидеры ЕС не уловили смысл потрясений истории, они всё ещё застыли в холодной войне со взглядами, обращёнными исключительно к США и их вооружённому крылу — НАТО", — сказала она в интервью "Комсомольской правде".

По мнению Ле Пен, Европе нужно понять, что вчерашние враги сейчас являются союзниками в войне с терроризмом. Она отметила необходимость осознать важность отношений с Россией. Политик убеждена, что Москва должна быть ключевым торговым партнёром Европы. Она призывает не игнорировать роль РФ в построении мирового порядка.

Ранее Лайф рассказывал, что Белый дом разделился на два лагеря по вопросу новых санкций против России. В администрации президента США опасаются возможного негативного влияния ограничительных мер на американскую экономику.

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