В России стартует весенний призыв в армию

В России с 1 апреля стартует весенняя призывная кампания на военную службу, в войска планируется набрать 134 тысячи юношей, сообщили в Минобороны РФ.

Призываются молодые люди от 18 до 27 лет, срок службы — один год. Призыв коснётся 83 субъектов РФ за исключением Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где набор в армию проводится только осенью.

"1 апреля начинается весенний 2021 года призыв граждан на военную службу. В соответствии с указом президента РФ от 29 марта 2021 года № 186 для прохождения военной службы весной этого года планируется направить более 134 тысяч человек", — сообщили в министерстве.

По распоряжению министра обороны к призывникам будут допущены сотрудники военных комиссариатов, прошедшие вакцинацию от коронавируса, а также переболевшие и имеющие антитела. Молодых солдат ждёт термометрия, масочно-перчаточный режим и тестирование на ковид. Каждый получит дезинфицирующее средство. По прибытии в часть пополнение обязательно пройдёт двухнедельный карантин.

С 15 апреля по телефонам +7 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98 начнёт работу прямая телефонная линия Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ по вопросам призыва. График работы линии — вторник и четверг с 10:00 до 12:00 мск.

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