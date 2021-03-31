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Ушёл из дома и исчез: актёр из "Боя с тенью" попросил помощи в поиске пропавшего родственника

Молодой человек страдает психическим заболеванием, поэтому мог не осознавать, куда идёт.

31 марта 2021, 23:59
<p>Денис Никифоров, Станислав Балановский (слева). Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CM7OeRYFExk/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nikiforovdenisofficial</a></p>

Денис Никифоров, Станислав Балановский (слева). Фото © Instagram / nikiforovdenisofficial

Актёр из "Боя с тенью" и "Молодёжки" Денис Никифоров написал заявление в полицию об исчезновении двоюродного брата своей жены Станислава Балановского. На своей странице в "Инстаграме" он перечисляет приметы пропавшего родственника.

Балановскому на вид 22–25 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения. Он ушёл из дома на Петроградке в Санкт-Петербурге вечером 25 марта. Был одет в коричнево-белую куртку и чёрные штаны. Документы и телефон молодой человек с собой не взял. Несмотря на то что пропал родственник в Северной столице, Никифоров уверен, что искать его нужно в Москве. По его словам, молодого человека запечатлели камеры видеонаблюдения на Малой Бронной улице.

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Авторы
Юлия Коновалова

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