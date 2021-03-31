Ушёл из дома и исчез: актёр из "Боя с тенью" попросил помощи в поиске пропавшего родственника
Молодой человек страдает психическим заболеванием, поэтому мог не осознавать, куда идёт.
Денис Никифоров, Станислав Балановский (слева). Фото © Instagram / nikiforovdenisofficial
Актёр из "Боя с тенью" и "Молодёжки" Денис Никифоров написал заявление в полицию об исчезновении двоюродного брата своей жены Станислава Балановского. На своей странице в "Инстаграме" он перечисляет приметы пропавшего родственника.
Балановскому на вид 22–25 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения. Он ушёл из дома на Петроградке в Санкт-Петербурге вечером 25 марта. Был одет в коричнево-белую куртку и чёрные штаны. Документы и телефон молодой человек с собой не взял. Несмотря на то что пропал родственник в Северной столице, Никифоров уверен, что искать его нужно в Москве. По его словам, молодого человека запечатлели камеры видеонаблюдения на Малой Бронной улице.
Ранее Лайф писал о том, что найдена годовалая девочка, которую отец-бизнесмен похитил у бывшей сожительницы в Москве.
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