Ушёл из дома и исчез: актёр из "Боя с тенью" попросил помощи в поиске пропавшего родственника

Актёр из "Боя с тенью" и "Молодёжки" Денис Никифоров написал заявление в полицию об исчезновении двоюродного брата своей жены Станислава Балановского. На своей странице в "Инстаграме" он перечисляет приметы пропавшего родственника.

Балановскому на вид 22–25 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения. Он ушёл из дома на Петроградке в Санкт-Петербурге вечером 25 марта. Был одет в коричнево-белую куртку и чёрные штаны. Документы и телефон молодой человек с собой не взял. Несмотря на то что пропал родственник в Северной столице, Никифоров уверен, что искать его нужно в Москве. По его словам, молодого человека запечатлели камеры видеонаблюдения на Малой Бронной улице.