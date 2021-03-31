Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Администрация Суэцкого канала подсчитала убытки из-за гигантского контейнеровоза

Судно удалось снять с мели только 29 марта.

31 марта 2021, 23:23
<p>Фото © ТАСС / imago images / Xinhua</p>

Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Убытки от блокировки Суэцкого канала из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given могут достигнуть 1 миллиарда долларов, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа.

"Мы будем вести подсчёты, учтём все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма", заявил Рабиа телеканалу Sada el-Balad.

Он предположил, что ущерб от всего происшествия составит "один миллиард долларов или около того". По его мнению, "это то, что причитается государству по праву". Основное бремя по выплате компенсаций ляжет на плечи страховых компаний. Окончательная сумма будет озвучена после расследования инцидента.

Контейнеровоз Ever Given перекрыл водную артерию, сев на мель поперёк русла 23 марта. Ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав канал. Навигация возобновилась с 18:00. Сейчас в очереди на проход ожидает около 179 судов, их планируется пропустить до пятницы.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1