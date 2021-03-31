Администрация Суэцкого канала подсчитала убытки из-за гигантского контейнеровоза

Убытки от блокировки Суэцкого канала из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given могут достигнуть 1 миллиарда долларов, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа.

"Мы будем вести подсчёты, учтём все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма", — заявил Рабиа телеканалу Sada el-Balad.

Он предположил, что ущерб от всего происшествия составит "один миллиард долларов или около того". По его мнению, "это то, что причитается государству по праву". Основное бремя по выплате компенсаций ляжет на плечи страховых компаний. Окончательная сумма будет озвучена после расследования инцидента.

Контейнеровоз Ever Given перекрыл водную артерию, сев на мель поперёк русла 23 марта. Ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав канал. Навигация возобновилась с 18:00. Сейчас в очереди на проход ожидает около 179 судов, их планируется пропустить до пятницы.

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