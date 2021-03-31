"Молимся, целуем, любим": Стриженову до слёз растрогало обращение соведущего в прямом эфире — видео
Актриса находится в больнице со сложным переломом руки после падения на съёмках.
Видео © Instagram/ strizhenovae
Телеведущая Екатирина Стриженова расплакалась, когда её соведущий Артём Шейнин в прямом эфире обратился к ней с пожеланием скорейшего выздоровления.
"Катенька, дорогая, я не знаю, смотришь ли ты нас сейчас, но знаю, что минут 15 назад смотрела. Будь здорова. Мы все тебе желаем, чтобы всё побыстрее стало хорошо. Мы за тебя молимся, обнимаем, целуем, любим", — сказал коллега, прервав речь о международной политике на передаче "Время покажет".
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Стриженова опубликовала фрагмент эфира в Инстаграме и сказала, что пожелания растрогали её до слёз.
"Артём, привет получила , утираю слёзы, спасибо..." — написала телеведущая.
К пожеланиям здоровья присоединилась известная хореограф и художественный руководитель международного балета "Тодес" Алла Духова, а также многочисленные поклонники. В комментариях они отметили красивый дружественный жест Шейнина и выразили надежду, что Екатерина в скором времени вновь появится на телеэкране.
Напомним, телеведущая Екатерина Стриженова оступилась и упала со ступеньки прямо во время съёмок выпуска программы "Время покажет". При падении она сломала руку и была госпитализирована.
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