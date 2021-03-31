Главный дипломат ЕС пожаловался на "нападение" на него в Москве
Боррель также выразил своё мнение по поводу отношений между Россией и Евросоюзом.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о "нападении" на него во время визита в Москву. На вопрос журналистов о возможном оскорблении с российской стороны дипломат ответил, что считает прошедшие в феврале переговоры выражением агрессии в свой адрес.
"Это нападение, а не оскорбление", — сказал главный дипломат Евросоюза в интервью телеканалу France 24.
Боррель также затронул тему отношений России и Евросоюза, которые, по его мнению, находятся "в мёртвой точке".
Ранее Лайф писал о том, что главный дипломат Евросоюза Боррель дал оценку России в международной политике.
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