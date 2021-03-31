Главный дипломат ЕС пожаловался на "нападение" на него в Москве

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о "нападении" на него во время визита в Москву. На вопрос журналистов о возможном оскорблении с российской стороны дипломат ответил, что считает прошедшие в феврале переговоры выражением агрессии в свой адрес.

"Это нападение, а не оскорбление", — сказал главный дипломат Евросоюза в интервью телеканалу France 24.

Боррель также затронул тему отношений России и Евросоюза, которые, по его мнению, находятся "в мёртвой точке".

Ранее Лайф писал о том, что главный дипломат Евросоюза Боррель дал оценку России в международной политике.

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