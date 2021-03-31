Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Главный дипломат ЕС пожаловался на "нападение" на него в Москве

Боррель также выразил своё мнение по поводу отношений между Россией и Евросоюзом.

31 марта 2021, 22:06
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о "нападении" на него во время визита в Москву. На вопрос журналистов о возможном оскорблении с российской стороны дипломат ответил, что считает прошедшие в феврале переговоры выражением агрессии в свой адрес.

"Это нападение, а не оскорбление", сказал главный дипломат Евросоюза в интервью телеканалу France 24.

Главный дипломат Евросоюза Боррель обвинил Россию и Китай в сближении, чтобы противостоять Западу

Главный дипломат Евросоюза Боррель обвинил Россию и Китай в сближении, чтобы противостоять Западу

Боррель также затронул тему отношений России и Евросоюза, которые, по его мнению, находятся "в мёртвой точке".

Ранее Лайф писал о том, что главный дипломат Евросоюза Боррель дал оценку России в международной политике.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Le Monde: Евросоюз раскололся из-за российской вакцины "Спутник V"

вчера в 17:12

США решили возобновить санкции против девяти белорусских предприятий

сегодня в 19:31

Познер сообщил, что находится в Тбилиси под защитой полиции

сегодня в 22:56

"Молимся, целуем, любим": Стриженову до слёз растрогало обращение соведущего в прямом эфире — видео

сегодня в 22:45

Пентагон отреагировал на заявление Киева о стягивании российских войск к границе с Украиной

сегодня в 22:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1