Судно "Академик Черский" прибыло к месту укладки "Северного потока – 2"
С конца прошлого года укладку газопровода ведёт российская трубоукладочная баржа "Фортуна".
Фото © ТАСС / DPA
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вечером 31 марта прибыло к месту проведения работ по строительству газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщили журналистам в компании — операторе проекта Nord Stream 2 AG.
"Информируем вас о том, что судно "Академик Черский" прибыло на точку проведения работ", — сказали в компании.
Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Калининграда и направился в сторону "Северного потока – 2"
С начала марта "Академик Черский" находился в Балтийском море в районе Калининградской области, где проводились ходовые и предэксплуатационные испытания. Днём 30 марта судно взяло курс к месту достройки "Северного потока – 2" в территориальные воды Дании, где сейчас ведёт работу трубоукладочная баржа "Фортуна".
Работы по укладке газопровода "Северный поток – 2" были заморожены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но после годового перерыва с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.
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