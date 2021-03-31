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Судно "Академик Черский" прибыло к месту укладки "Северного потока – 2"

С конца прошлого года укладку газопровода ведёт российская трубоукладочная баржа "Фортуна".

31 марта 2021, 21:38
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вечером 31 марта прибыло к месту проведения работ по строительству газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщили журналистам в компании — операторе проекта Nord Stream 2 AG.

"Информируем вас о том, что судно "Академик Черский" прибыло на точку проведения работ", сказали в компании.

Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Калининграда и направился в сторону "Северного потока – 2"

Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Калининграда и направился в сторону "Северного потока – 2"

С начала марта "Академик Черский" находился в Балтийском море в районе Калининградской области, где проводились ходовые и предэксплуатационные испытания. Днём 30 марта судно взяло курс к месту достройки "Северного потока – 2" в территориальные воды Дании, где сейчас ведёт работу трубоукладочная баржа "Фортуна".

Работы по укладке газопровода "Северный поток – 2" были заморожены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но после годового перерыва с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.

Авторы
Юлия Коновалова

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