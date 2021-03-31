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"Угроза была реальной": в Росгвардии оценили действия спецназа во время штурма особняка мытищинского стрелка

Получивший ранение боец уже идёт на поправку и вскоре будет выписан из больницы.

31 марта 2021, 21:26
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Действия спецназа по обезвреживанию мытищинского стрелка Владимира Барданова в подмосковном посёлке Вешки были правильными и профессиональными, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Спецподразделения сделали все, чтобы не пострадали гражданские лица и сотрудники правоохранительных органов. Угроза была реальной и серьезной как для граждан, так и для правоохранителей", — подчеркнул он в эфире телеканала "Россия-24".

Грибакин отметил, что Барданов бросил в силовиков около 20 гранат, а в доме было большое количество оружия и боеприпасов.

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Официальный представитель Росгвардии также прокомментировал длительность спецоперации, которая происходила на протяжении более девяти часов. По его словам, молниеносное проведение требуется только в том случае, если есть подтверждённая информация о заложниках или пострадавших, но в случае с мытищинским стрелком такого не было.

Грибакин добавил, что Вешки – большой посёлок, поэтому правоохранителям потребовалось большое количество времени, чтобы эвакуировать соседей, проверить помещения, где могли укрываться люди. Кроме того, была надежда, что Барданов прекратит оказывать сопротивление и сдастся спецназу.

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По словам представителя, при штурме не применялись ни артиллерия, ни авиация, только светошумовые гранаты. Пожар в особняке вспыхнул, по одной из версий, из-за взрыва гранаты, которая была у самого стрелка.

Боец спецназа, раненый в ногу во время штурма, идёт на поправку и чувствует себя удовлетворительно. Вскоре он уже будет выписан из больницы, заключил Грибакин.

Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний мужчина открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обысками нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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