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"Бред": В России ответили журналисту из США, обвинившему фигуристок Тутберидзе в применении блокаторов гормонов

Сам американец отказался извиняться за ничем не подкреплённые заявления.

31 марта 2021, 20:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил на обвинения американского журналиста Дэйва Лиза в том, что российские фигуристки якобы принимают блокаторы гормонов.

Обозреватель из США в комментариях под видео на ютуб-канале TheSkatingLesson выразил обеспокоенность здоровьем воспитанниц тренера Этери Тутберидзе и сказал, что они "все определённо используют блокаторы гормонов", чтобы замедлить развитие тела и продлить взросление. После упрёков в голословных обвинениях Лиз отказался извиняться за эти слова. В ФФККР же заявили, что высказывание американца является полным бредом.

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"Это бред, тут нечего комментировать. Американская пресса нас интересует в последнюю очередь. Они могут заявлять всё что угодно", — сказал Коган в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что трёх российских штангистов дисквалифицировали за допинг. В пробах было обнаружено вещество, относящееся к группе андрогенных анаболических стероидов.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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