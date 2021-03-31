"Бред": В России ответили журналисту из США, обвинившему фигуристок Тутберидзе в применении блокаторов гормонов
Сам американец отказался извиняться за ничем не подкреплённые заявления.
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил на обвинения американского журналиста Дэйва Лиза в том, что российские фигуристки якобы принимают блокаторы гормонов.
Обозреватель из США в комментариях под видео на ютуб-канале TheSkatingLesson выразил обеспокоенность здоровьем воспитанниц тренера Этери Тутберидзе и сказал, что они "все определённо используют блокаторы гормонов", чтобы замедлить развитие тела и продлить взросление. После упрёков в голословных обвинениях Лиз отказался извиняться за эти слова. В ФФККР же заявили, что высказывание американца является полным бредом.
"Это бред, тут нечего комментировать. Американская пресса нас интересует в последнюю очередь. Они могут заявлять всё что угодно", — сказал Коган в интервью газете "Спорт-Экспресс".
Ранее стало известно, что трёх российских штангистов дисквалифицировали за допинг. В пробах было обнаружено вещество, относящееся к группе андрогенных анаболических стероидов.
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