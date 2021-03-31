"Мордой в пол и в наручники": В Берлине задержали россиянку, у которой изъяли троих детей — видео
Семья пришла в органы соцопеки в надежде увидеть детей, но вместо того, чтобы подписать документы, чиновники вызвали стражей порядка.
В Берлине задержали россиянку, у которой изъяли троих детей. Видео © LIFE
Полиция Берлина задержала россиянку Юлию Зайберт, у которой ранее силой изъяли троих детей. Женщина заявила Лайфу, что правоохранители причастны к фабрикации дела против неё и действовали незаконно.
Семья 31 марта 2021 года пришла в местные органы соцопеки, чтобы подписать необходимые документы и встретиться с детьми. Свой визит мать и отец снимали на камеру, на связи находились два адвоката.
Сотрудники югендамта отнеслись к попытке видеофиксации крайне негативно, они закрывали лица масками и бумагами, требовали немедленно прекратить съёмку и выгоняли из помещения. Переводчик ведомства настаивала на том, чтобы Юлия говорила спокойнее и не вмешивалась в процесс переговоров.
Документы семье Зайберт соцопека так и не подписала. Вместо этого чиновники вызвали полицию. На кадрах, снятых россиянкой, видно, что правоохранители пытаются отобрать всю технику, требуют прекратить разговоры. В итоге отцу детей Евгению удалось уйти, а Юлию задержали и доставили в участок района Хоэншёнхаузен, где ранее проживала пара с детьми.
"Меня избили, заковали в наручники, арестовали, отправили в тюрьму. Принудительно сняли отпечатки пальцев, сделали фотографии и отпустили... По дороге сказали: "Рыпнешься ещё раз — в следующий раз засадим в тюрьму вообще", — пожаловалась Зайберт.
Женщина отметила, что полицейские издевались над ней, провоцировали, оскорбляли. При попытке задержания Юлия плевалась в них, за что её уложили "мордой в пол" и скрутили. По её словам, при задержании присутствовали те же самые сотрудники, которые отбирали детей. В отделе они отчитались кому-то, что больше ничего не могут с ней сделать и вынуждены отпустить. О произошедшем семья рассказала адвокату. Дальнейшее развитие событий пока не известно.
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Напомним, полиция ворвалась в дом русскоязычной семьи, проживающей в Берлине, 8 февраля. Правоохранители развели супругов по разным комнатам, после чего забрали троих детей. Как позже выяснилось, несовершеннолетних направили в клинику. В произошедшее уже вмешалось российское посольство, а вице-спикер Госдумы Пётр Толстой взял ситуацию под личный контроль. 11 марта окружной суд Темпельхоф-Кройцберг в Германии лишил Юлию и Евгения Зайберт родительских прав.
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