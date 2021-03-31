"Мордой в пол и в наручники": В Берлине задержали россиянку, у которой изъяли троих детей — видео

В Берлине задержали россиянку, у которой изъяли троих детей. Видео © LIFE

Полиция Берлина задержала россиянку Юлию Зайберт, у которой ранее силой изъяли троих детей. Женщина заявила Лайфу, что правоохранители причастны к фабрикации дела против неё и действовали незаконно.

Семья 31 марта 2021 года пришла в местные органы соцопеки, чтобы подписать необходимые документы и встретиться с детьми. Свой визит мать и отец снимали на камеру, на связи находились два адвоката.

Сотрудники югендамта отнеслись к попытке видеофиксации крайне негативно, они закрывали лица масками и бумагами, требовали немедленно прекратить съёмку и выгоняли из помещения. Переводчик ведомства настаивала на том, чтобы Юлия говорила спокойнее и не вмешивалась в процесс переговоров.

Документы семье Зайберт соцопека так и не подписала. Вместо этого чиновники вызвали полицию. На кадрах, снятых россиянкой, видно, что правоохранители пытаются отобрать всю технику, требуют прекратить разговоры. В итоге отцу детей Евгению удалось уйти, а Юлию задержали и доставили в участок района Хоэншёнхаузен, где ранее проживала пара с детьми.

"Меня избили, заковали в наручники, арестовали, отправили в тюрьму. Принудительно сняли отпечатки пальцев, сделали фотографии и отпустили... По дороге сказали: "Рыпнешься ещё раз — в следующий раз засадим в тюрьму вообще", — пожаловалась Зайберт.

Женщина отметила, что полицейские издевались над ней, провоцировали, оскорбляли. При попытке задержания Юлия плевалась в них, за что её уложили "мордой в пол" и скрутили. По её словам, при задержании присутствовали те же самые сотрудники, которые отбирали детей. В отделе они отчитались кому-то, что больше ничего не могут с ней сделать и вынуждены отпустить. О произошедшем семья рассказала адвокату. Дальнейшее развитие событий пока не известно.

Авторы