Власти Москвы нашли способ сохранить легендарный гастроном "Елисеевский"

Власти Москвы намерены сохранить легендарный магазин-гастроном "Елисеевский", так как это один из символов города и объект культурного наследия федерального значения. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента имущества столицы.

"Помещения "Елисеевского" находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена", — сообщили в пресс-службе.

В департаменте заявили, что с собственником или пользователем объекта будет заключён охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры. Наблюдением за соблюдением договорных обязательств будет заниматься Департамент культурного наследия Москвы.

Как отмечает ведомство, ситуация не связана с имущественными претензиями арендатора к городу. Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей.

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