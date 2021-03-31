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Закидали яйцами гостиницу: В Тбилиси начались протесты из-за приезда Владимира Познера

Участники акции окружили вход в отель и пригрозили "шуметь 24 часа".

31 марта 2021, 21:15

В Тбилиси начались протесты из-за приезда Владимира Познера. Видео © Соцсети

В Тбилиси начались протесты из-за российского телеведущего Владимира Познера, который прилетел в страну отметить 87-й день рождения. Митингующие окружили гостиницу "Винотель", где планировался банкет, и требуют выдворить журналиста из страны.

Участники акции пригрозили "шуметь 24 часа", чтобы Познеру и его гостям не удалось отметить праздник. Наиболее агрессивно настроенные начали закидывать здание яйцами. В итоге телеведущий и его сопровождающие вернулись в места своего проживания под охраной патрулей полиции. Причиной "холодного" приёма стали давние слова журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

Власти Грузии и оппозиция вновь не смогли договориться по выходу из кризиса

Власти Грузии и оппозиция вновь не смогли договориться по выходу из кризиса

Тем временем обстановка в стране продолжает оставаться напряжённой из-за ареста организаторов протестов в Тбилиси, которые вспыхнули летом 2019 года. Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил грузинским властям впустить его в страну на 24 часа и посмотреть на реакцию народа.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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