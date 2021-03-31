Закидали яйцами гостиницу: В Тбилиси начались протесты из-за приезда Владимира Познера
Участники акции окружили вход в отель и пригрозили "шуметь 24 часа".
В Тбилиси начались протесты из-за приезда Владимира Познера. Видео © Соцсети
В Тбилиси начались протесты из-за российского телеведущего Владимира Познера, который прилетел в страну отметить 87-й день рождения. Митингующие окружили гостиницу "Винотель", где планировался банкет, и требуют выдворить журналиста из страны.
Участники акции пригрозили "шуметь 24 часа", чтобы Познеру и его гостям не удалось отметить праздник. Наиболее агрессивно настроенные начали закидывать здание яйцами. В итоге телеведущий и его сопровождающие вернулись в места своего проживания под охраной патрулей полиции. Причиной "холодного" приёма стали давние слова журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
Тем временем обстановка в стране продолжает оставаться напряжённой из-за ареста организаторов протестов в Тбилиси, которые вспыхнули летом 2019 года. Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил грузинским властям впустить его в страну на 24 часа и посмотреть на реакцию народа.
Лента новостей
Власти Москвы нашли способ сохранить легендарный гастроном "Елисеевский"
сегодня в 20:53
"Бред": В России ответили журналисту из США, обвинившему фигуристок Тутберидзе в применении блокаторов гормонов
сегодня в 20:38
"Мордой в пол и в наручники": В Берлине задержали россиянку, у которой изъяли троих детей — видео
сегодня в 20:22
Выбор редакции
"Самый кровавый день": Во время протестов в Мьянме погибло более 100 человек
Власти Грузии и оппозиция вновь не смогли договориться по выходу из кризиса
США решили возобновить санкции против девяти белорусских предприятий
В Иваново студентку насмерть придавило стеной заброшенного здания политеха — видео
"Угроза была реальной": в Росгвардии оценили действия спецназа во время штурма особняка мытищинского стрелка
Комментариев: 0