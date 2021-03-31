В Иванове студентку насмерть придавило стеной заброшенного здания политеха — видео

В центре Иванова рухнула часть стены заброшенного здания политеха, 450 кг камня насмерть задавили 20-летнюю девушку. Видео © ivanovonews.ru

В центре города Иваново на 20-летнюю девушку рухнула часть стены неэксплуатируемого здания Политехнического института. От полученных травм местная жительница скончалась на месте, сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл вечером 31 марта. Молодая женщина шла по тротуару, когда сверху на неё посыпались кирпичи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека). Произведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и строительно-техническая экспертиза, допрашиваются свидетели.

Как пишет портал IvanovoNews, на девушку обрушилось около 450 килограммов камней. На месте происшествия работали сотрудники полиции, следователи и МЧС.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким погибшей, он поручил правоохранительным органам провести максимально быстрое и открытое расследование по факту трагедии.

Местные жители в соцсетях возмутились состоянием аварийных зданий и бездействием ивановской администрации. Отмечается, что ныне заброшенный корпус числится на балансе политеха, однако его никто не ремонтирует, он продолжает разрушаться.

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