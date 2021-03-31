Facebook удалил видеозапись интервью с громким заявлением Трампа

Facebook удалил видеозапись интервью бывшего президента США Дональда Трампа, в котором он заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году. С экс-лидером побеседовала его невестка Лара Трамп на онлайн-шоу The Right View, которое транслировалось на видеохостинге YouTube.

Фото © Instagram/ laraleatrump

В дальнейшем она опубликовала интервью на своих страницах в "Фейсбуке" и "Инстаграме". Но видео вскоре было заблокировано, а Facebook напомнил Ларе, что аккаунты Дональда Трампа подвергнуты бессрочной блокировке.

Лара Трамп опубликовала в "Инстаграме" скриншот письма с уведомлением об удалении интервью, которое она получила от Facebook. Его текст гласит, что весь последующий контент с интервью бывшего президента будет удалён, а на страницы, где он размещался, наложат ограничения.

"И вот так мы на шаг ближе к 1984 году Оруэлла. Вау", — прокомментировала Лара Трамп.

Ранее стало известно, что лишённый аккаунтов в соцсетях Трамп создал сайт для общения со сторонниками.

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