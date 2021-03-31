Пентагон отреагировал на заявление Киева о стягивании российских войск к границе с Украиной

Соединённые Штаты Америки испытывают обеспокоенность по поводу эскалации конфликта на востоке Украины. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя заявления Киева о стягивании российских войск к границам Незалежной.

"Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины. Мы обсуждаем наши озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с нашими союзниками по НАТО", — заявил Кирби в ходе брифинга, который транслировался на сайте Пентагона.

Он уточнил также, что в ходе телефонных переговоров начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли обсудили вопросы, "представляющие взаимный интерес". По словам представителя Пентагона, беседа состоялась по инициативе американской стороны, но её подробности военачальники договорились не раскрывать.

Напомним, 26 марта штаб Операции объединённых сил (ООС) Украины сообщил, что во время обстрела населённого пункта Шумы в Донбассе погибли четверо военнослужащих, ещё двое были ранены. В ДНР опровергли эти заявления. Военное ведомство республики полагает, что силовики подорвались на минных заграждениях по халатности командиров.

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