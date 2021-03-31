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Пентагон отреагировал на заявление Киева о стягивании российских войск к границе с Украиной

В ведомстве заявили, что уже обсуждают данный вопрос с союзниками по НАТО.

31 марта 2021, 22:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Соединённые Штаты Америки испытывают обеспокоенность по поводу эскалации конфликта на востоке Украины. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя заявления Киева о стягивании российских войск к границам Незалежной.

"Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины. Мы обсуждаем наши озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с нашими союзниками по НАТО", — заявил Кирби в ходе брифинга, который транслировался на сайте Пентагона.

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Он уточнил также, что в ходе телефонных переговоров начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли обсудили вопросы, "представляющие взаимный интерес". По словам представителя Пентагона, беседа состоялась по инициативе американской стороны, но её подробности военачальники договорились не раскрывать.

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Напомним, 26 марта штаб Операции объединённых сил (ООС) Украины сообщил, что во время обстрела населённого пункта Шумы в Донбассе погибли четверо военнослужащих, ещё двое были ранены. В ДНР опровергли эти заявления. Военное ведомство республики полагает, что силовики подорвались на минных заграждениях по халатности командиров.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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