Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Познер сообщил, что находится в Тбилиси под защитой полиции

Журналист не исключает, что покинет страну раньше намеченного.

31 марта 2021, 22:56
<p>Владимир Познер. Фото © Агентство "Москва"/Никеричев Андрей</p>

Владимир Познер. Фото © Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Российский телеведущий Владимир Познер, которого в Тбилиси встретили акциями протеста, находится в безопасности под защитой сотрудников полиции. Он рассказал, что обратно собирался возвращаться 3 апреля, но из-за недавних событий планы могут поменяться.

"Я сейчас в гостинице. В безопасности... Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше", – сказал журналист в беседе с РИА "Новости".

Напомним, Познер прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить 87-й день рождения. Так он делает уже третий год подряд, но в этот раз представители оппозиции устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего.

"Даже не заметил": Познер рассказал о вакцинации "Спутником V"

"Даже не заметил": Познер рассказал о вакцинации "Спутником V"

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Закидали яйцами гостиницу: В Тбилиси начались протесты из-за приезда Владимира Познера

сегодня в 21:15

Власти Грузии и оппозиция вновь не смогли договориться по выходу из кризиса

вчера в 22:53

Пентагон отреагировал на заявление Киева о стягивании российских войск к границе с Украиной

сегодня в 22:37

"Молимся, целуем, любим": Стриженову до слёз растрогало обращение соведущего в прямом эфире — видео

сегодня в 22:45

Главный дипломат ЕС пожаловался на "нападение" на него в Москве

сегодня в 22:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1