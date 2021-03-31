Познер сообщил, что находится в Тбилиси под защитой полиции
Журналист не исключает, что покинет страну раньше намеченного.
Владимир Познер. Фото © Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Российский телеведущий Владимир Познер, которого в Тбилиси встретили акциями протеста, находится в безопасности под защитой сотрудников полиции. Он рассказал, что обратно собирался возвращаться 3 апреля, но из-за недавних событий планы могут поменяться.
"Я сейчас в гостинице. В безопасности... Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше", – сказал журналист в беседе с РИА "Новости".
Напомним, Познер прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить 87-й день рождения. Так он делает уже третий год подряд, но в этот раз представители оппозиции устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего.
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