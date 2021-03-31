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На обвиняемого в убийстве волгоградца после ссоры в родительском чате завели ещё одно уголовное дело

Его расследование находится под прокурорским контролем.

31 марта 2021, 23:25
<p>Арсен Мелконян. Фото © <a href="https://t.me/vlgsud/809" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области</a></p>

Арсен Мелконян. Фото © Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области

Житель Волгограда Арсен Мелконян, обвиняемый в убийстве Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщает прокуратура Волгоградской области.

Во время заседания суда 23 марта мужчина, находясь в клетке, публично угрожал расправой свидетельнице. Он выкрикнул, чтобы женщина "готовилась", потому что будет "следующей".

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"Ты следующая": Обвиняемый в убийстве мужчины после ссоры в родительском чате наговорил на ещё одно дело

В связи с этим прокурор составил рапорт и направил его для проверки в следственные органы. 31 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством в связи с выполнением лицом общественного долга).

Наказание по данной статье может достигать пяти лет тюрьмы, которые добавятся к сроку по основному делу об убийстве Гребенюка в случае обвинительного приговора. Ход и результаты предварительного расследования уголовного дела по угрозам Мелконяна в адрес ключевого свидетеля взяты прокуратурой на контроль.

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"Я вас самих порежу!" Обвиняемый в убийстве после ссоры в родительском чате грозил расправиться с соседями

Напомним, трагический инцидент произошёл 23 октября. Гребенюк поссорился с мамой одноклассницы своей дочери в родительском чате. Женщина нажаловалась мужу и брату. Последний назначил встречу "обидчику" в отделении Сбера и нанёс ему сильнейший удар кастетом по голове, проломив основание черепа. В результате у пострадавшего произошло кровоизлияние в мозг, он впал в кому. 1 ноября стало известно, что Роман умер, не приходя в сознание.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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